Pandemi cezaları ne zaman iade edilecek? Anayasa Mahkemesi'nden iade kararı

PANDEMİ CEZALARI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Pandemi cezalarının ne zaman iade edileceği, o dönem ceza yiyen ve ödemesini yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.



Cezaların iade edilmesi süreci için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tarih açıklaması yapılır yapılmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.