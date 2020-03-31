Pazarda alışveriş yapanların ateşi drone ile ölçüldü

Dünyada hızla yayılan, Türkiye
'de de görülün corona virüs salgınına karşı Karacasu Belediyesi ekipleri, halkın yoğun olduğu yerler ile pazar yerlerinde önlemlerini artırdı. Hijyen çalışmalarına önem verilirken, ilçede drone ile ateş ölçme uygulaması da başladı. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'in mimarı olduğu proje kapsamında ilçede pazartesi günler kurulan semt pazarı ile Belediye Meydanı'nda, drone ile vatandaşların ateşi ölçülmeye başlandı. Proje kapsamında Astsubay Jandarma Çavuş Gani Canyurt tarafından üzerinde termal kamerası bulunan drone ile 20 metre yükseklikten pazar yerinde ateş ölçümü yapıldı.