Pazartesi (yarın) İstanbul'da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar nedeniyle yarıyıl tatili uzatılan iller (İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır, Gaziantep, Bingöl...)

Uyarıların ardından Türkiye'nin birçok noktasında yoğun kar yağışı başladı. Etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle birçok ilde okullar tatil edildi. Okullarını tatil eden illerin valilikleri sosyal medyadan öğrencileri ve velileri bilgilendirdi. Peki, hangi illerde okullar tatil edildi? Ankara ve İstanbul'da okullar yarın tatil mi? Kar tatili kararı alan illeri derledik.
İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dâhil olmak üzere bütün eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine de bir gün süreyle ara verilmesine karar verildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin; herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.
Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son meteorolojik değerlendirmelere göre, Ankara'da yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren ise yoğun yağış beklendiğini belirtti.
Vali Şahin, bu kapsamda ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Şahin, "Hamile ve engelli personelimizle 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz de idari izinli sayılacaktır." bilgisini verdi.
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 302 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 107 santimetreyi geçtiği kentte, merkez ile Güroymak ve Hizan ilçelerinde okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Meteoroloji yetkililerinin özellikle pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğini bildirmesinin ardından Bitlis Valiliği, merkez ile Güroymak ve Hizan ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat günü eğitime ara verildiğini açıkladı.
Çanakkale Valiliği basın duyurusu ile tatil haberini verdi. Valilik duyurusunda; "Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 06 Şubat 2023 Pazartesi günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir.
Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında Kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Ayrıca, aynı gün il genelinde, hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır." denildi.
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar iki gün tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı belirtildi.
Açıklamada bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime iki gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar iki gün tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, engelli ve hamile personellerin de idari izinli olacağı bildirildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 06.02.2023 Pazartesi günü İlk ve Orta dereceli eğitim öğretim kurumları, Özel Öğretim Kusları, Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim öğretime 1(bir) gün ara verilmiş olup, engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Yoğun kar yağışının devam ettiği Malatya'da eğitime bir gün ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat 2023 Pazartesi günü (1) bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 06 Şubat Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.
İki gündür kar yağışının etkili olduğu Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 1 günlük kar tatilini sosyal medya hesabından duyurdu.
“Değerli evlatlarım, öğretmenlerim; Tatilinizi 1 gün daha uzattık” diyen Vali Ayhan, “Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat’ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın.” ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir." denildi.
Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden karın akşam saatlerinde şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.
Kar yağışı nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilendiği Gaziantep ve Adıyaman'da okulların tatil edildiği duyuruldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun" paylaşımı yaptı.
Sivas genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Vali Yılmaz Şimşek, tatil haberini;
"Sevgili öğrenciler;
Sivas genelinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 06.02.2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verdik.
Bereket dolu yağışın ve uzayan tatilin keyfini çıkarın." sözleriyle duyurdu.
Diyarbakır'da eğitime bir gün ara verildi. Haberi Vali Ali İhsan Su Twitter hesabından duyurdu.
Karaman'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Isparta Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukların engellenmesi için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezilerinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiği aktarıldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bayburt Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağını duyurdu.
Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçenin tamamında, diğer ilçelerin de köy okullarında yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski dolayısıyla Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın bir günlük ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kent merkezi ile Bulancak, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de köy okullarında eğitime yarın bir günlüğüne ara verildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise yarın izinli sayılacakları kaydedildi.
Adana'nın Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Çiçek, "Tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini istiyoruz" dedi.
Nevşehir Valiliği, kar yağışının yol açacağı muhtemel olumsuzlukların önlenmesi amacıyla eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Konya'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Kent merkezi ile 17 ilçede okullar bir gün, Derebucak ilçesinde ise 2 gün tatil edildi
Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat'ta il genelinde eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamuda görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Burdur'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere seslenerek kentte eğitim öğretimin salı günü başlayacağını duyurdu.
Öğleden sonra başlayan kar yağışının il genelinde devam ettiğini belirten Arslantaş, "Sevgili yavrularım, uzun bir tatilin ardından okullarınıza dönmek için ne kadar sabırsızlandığınızın farkındayız. Eğitim öğretim yılımızın ikinci dönemi 7 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Kardan adam yapıyor muyuz?" ifadelerini kullandı.
Valilikten yapılan açıklamada da engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan kamu çalışanları ebeveynlerinden birinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilk ve orta dereceli tüm okullar, kreşler, gündüz bakımevleri ve etüt merkezlerinde 6 Şubat'ta bir gün süre ile eğitime ara verildiği kaydedildi.
Kamuda çalışan engelli, hamile ve diğer özel sağlık durumu bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.
Batman'ın Gercüş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, 6 Şubatta il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamuda görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini belirtti.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün izinli olacağını vurgulayan Vali Buhara, "Sevgili öğrenciler okulunuza kavuşmak için bir gün daha bekleyeceksiniz. Meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir günlük ara verilmiştir." ifadelerine yer verdi.
Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da kent genelinde yoğun kar yağışının beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre gece başlayıp gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmadan dolayı ilimiz genelinde tüm okullar 6 Şubat 2023 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.
Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Asarcık ilçesinde bütün okulların, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Eğitime ara verilen okulların güncel listesine "http://samsun.meb.gov.tr/www/olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-egitim-ogretime-ara-verilen-okullarimiz/icerik/2727" adresinden ulaşılabilecek.
Antalya'nın Korkuteli, Elmalı ve Akseki ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Antalya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Korkuteli, Elmalı ve Akseki ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel her kademedeki okullarda yarın eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
Meteorolojik tahminlere göre ilçelerde kar yağışının devam edeceği, yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ile hamile personellerin de tatil süresince idari izinli sayılacaği aktarıldı.
Konuyla ilgili gelişmeler için gözler valiliklerde. Kar tatili haberleri il valilikleri tarafından paylaşılıyor. İstanbul ve Ankara valiliği konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Meteoroloji'den 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İstanbul Valiliği, meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik koordinasyonunda yapılan 'Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nın ardından alınan tedbirleri duyurdu.
Valilikten yapılan açıklama şöyle;
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden bugün saat 13.00'te alınan son verilere göre yarın ve takip eden günlerde; 'İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.
Rüzgârın Pazar günü sabah saatlerinden sonra; kuzey yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (60-80 km/saat), Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği' bildirilmiştir.
Meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; İçişleri Bakanlığımızın "Kış Tedbirleri Genelgesi" uyarınca Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.
İlimizde karla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere; AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumlarımız 24 Saat esasına göre hizmete hazır bulunacaklardır.
İstanbul'umuzda TAMP Çalışma gruplarımızı teşkil eden tüm kurumlarımız; 5.277 Km. Yol Ağı üzerinde 11.130 Personel,171 Acil Çıkış Noktası ve 23 Otoyol Hizmet Tesisi (OHT), 57 İş Makinesi Noktasında 2.591 İş Makinası, 101 Noktada 475,400 Ton Tuz, 3.640 Ton Solüsyon kapasitesi ile kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarına hazır durumda bulunmaktadır. İl Jandarma Komutanlığımız 437 araç ve 2.142 personel, İl Emniyet Müdürlüğümüz 210 araç ve 703 personel,
Kızılay'ımız 101 noktada 2.300 Çalışan, gönüllü ve 162 araç, AFAD İl Müdürlüğümüz ise 1.250 Çalışan, gönüllü ve 84 araç ile karla mücadele çalışmalarına destek vereceklerdir. Bu çalışmalarda kullanılmak üzere temin edilen iş makinası, çekici ve kurtarıcı sayımız, 2022 yılına göre % 143 oranında artırılmıştır. Otoyol güzergâhındaki 23 Hizmet Tesisinde 5.598 araçlık parklanma kapasitesi mevcuttur. İlimizde olumsuz hava koşulları ve karla mücadele çalışmaları ile karayolu, havayolu, demiryolu ve deniz ulaşımında ilgili kurumlarımızca sürdürülen çalışmalar, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizde 24 saat esasına göre takip edilmektedir.
İstanbul istikametine yola çıkacak kamyon, TIR ve diğer araç sürücülerimizin, bölgemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamak için, kış lastiği takılması ve yapılan uyarılara riayet edilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bütün vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını bekliyoruz."