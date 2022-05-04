Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmeye devam ettiği bildirilen açıklamada, son olarak 20 el bombası, 1 RPG-7 roketatar, 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 2 şarjör, 1 PKMS makineli tüfek, 13 RPG-7 antitank mühimmatı, 1 RPG-7 anti personel mühimmatı, 58 havan mühimmatı, 9 havan HEAT mühimmatı, 400 Doçka makineli tüfek mühimmatı, bir Doçka namlusu, 13 basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildiği vurgulandı.