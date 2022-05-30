Pençe-Kilit şehidine veda

27 Mayıs'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan, tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olan Serttaş'ın cenazesi, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Ulu Cami'ye getirildi.