Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi? (Ağustos ayında zirve yapacak)

Yılda bir gerçekleşen, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen 2023 Perseid meteor yağmuru için geri sayım sürüyor. Gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter’in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşabiliyor. Peki, Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi?

Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi? (Ağustos ayında zirve yapacak) - 1

Perseid meteor yağmurunun zirve yapmasına sayılı günler kala gökyüzü meraklıları tarih araştırmalarına başladı. Perseid meteor yağmuru (Perseidler olarak da bilinir) her yıl temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar aktiftir. Peki, Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi?

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Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi? (Ağustos ayında zirve yapacak) - 2

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Yılda pek çok kez gerçekleşen meteor yağmurlarından biri olan ve en etkileyicisi olarak anılan Perseid meteor yağmuru her yıl ağustos ayında gerçekleşiyor. Perseid meteor yağmuru , 12 ve 13 Ağustos'ta gökyüzünü aydınlatarak dünya genelinde zirve yapacak .

Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi? (Ağustos ayında zirve yapacak) - 3

Kozmik olay, gece gökyüzünde saatte yaklaşık 100 göktaşı fırlatacak.

Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi? (Ağustos ayında zirve yapacak) - 4

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?

Perseid meteor yağmuru kuzey yarım küreden görülebilir olacak. Bilim insanları Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den de çıplak gözle gözlemlenebileceğini ifade ediyor.

Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi? (Ağustos ayında zirve yapacak) - 5

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseidler, 1862'de keşfedilen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan arta kalan parçalardır. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor.

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