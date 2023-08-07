Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi? (Ağustos ayında zirve yapacak)
Yılda bir gerçekleşen, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen 2023 Perseid meteor yağmuru için geri sayım sürüyor. Gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter’in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşabiliyor. Peki, Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi?
Perseid meteor yağmurunun zirve yapmasına sayılı günler kala gökyüzü meraklıları tarih araştırmalarına başladı. Perseid meteor yağmuru (Perseidler olarak da bilinir) her yıl temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar aktiftir. Peki, Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi?