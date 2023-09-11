Perseid’in “ateş topu” İzmir’de görüntülendi

Perseid Göktaşı Yağmuru’nu izleyen astrofotoğrafçılar, İzmir’in Seferihisar ilçesinde 4 saatlik kayıt aldı. Kayıtlarda, içlerinde ateş topu gibi de görünen 40'a yakın meteor görüntülendi.

Perseid’in “ateş topu” İzmir’de görüntülendi - 1

Halk arasında “yıldız kayması” olarak nitelendirilen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi olan Perseid Göktaşı Yağmuru, 14 Temmuz’da başlayıp, 1 Eylül’e kadar sürdü.

En yoğun dönemi 10-14 Ağustos tarihleri arasında yaşanan göktaşı yağmurunu gözlemek için özellikle 12-13 Ağustos gecesi Türkiye’nin birçok bölgesinde ışık kirliliğinin az olduğu yerlere gözlem etkinlikleri düzenlendi.

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Perseid’in “ateş topu” İzmir’de görüntülendi - 2

Hem profesyonel hem amatör gözlemcilerin katıldığı etkinliklerde, saatte 60-100 arası ışık izi gözlenebildi.

Astrofotoğrafçılar, İzmir’in Seferihisar ilçesinde 4 saatlik çekimle çok sayıda meteor görüntüledi.
Perseid’in “ateş topu” İzmir’de görüntülendi - 3

Görüntülerde, “ateş topu” olarak da nitelendirilen 40’a yakın meteor bulunuyor.

Fotoğrafçılardan Süleyman Akgüneş, “860 karelik seri çekime, 40'a yakın meteor denk geldi. Son saniyedeki ateş topu, bugüne kadar yakaladığım en büyüğü olabilir. Gözlem sürecinde ay ışığının olmaması, bu yılki gözlemi en uygun yapan detaylardan biriydi.” dedi.
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