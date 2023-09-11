Perseid’in “ateş topu” İzmir’de görüntülendi

Halk arasında “yıldız kayması” olarak nitelendirilen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi olan Perseid Göktaşı Yağmuru, 14 Temmuz’da başlayıp, 1 Eylül’e kadar sürdü.

En yoğun dönemi 10-14 Ağustos tarihleri arasında yaşanan göktaşı yağmurunu gözlemek için özellikle 12-13 Ağustos gecesi Türkiye’nin birçok bölgesinde ışık kirliliğinin az olduğu yerlere gözlem etkinlikleri düzenlendi.