Profesör ve öğrencileri daldı: Denizden takım halinde iç çamaşırı bile çıktı

“TAKIM HALİNDE ÇAMAŞIR BİLE VAR”

Çıkan çöplere tepki gösteren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Takım halinde çamaşır bile var. Çok sayıda değişik malzeme çıktı. Yani bunların denizde ne işi var. Karayı kirletirsek onlar akarsulara, akarsular da denize bütün çöpleri taşıyor. Denizler çöplük değil, sonuçta orada da bir yaşam var. Her şeyden önce geleceğimizi kirletiyoruz” dedi.