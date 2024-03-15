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Ramazan ayının ilk cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı vakitlerini paylaştı

Müslümanlar için önemi büyük olan bir cuma günü daha geldi çattı. Ramaza ayının ilk cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, bulundukları illerde cami ziyaretinde bulunarak namaz ibadetini gerçekleştirecek. Cuma namazı saatleri illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, Ramazan ayının ilk cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı vakitleri...

Ramazan ayının ilk cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı vakitlerini paylaştı - 1

Türkiye genelinde camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşecek. Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte ezan vakitlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Mart tarihli cuma namazı saatlerini paylaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ayının ilk cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı vakitlerini paylaştı - 2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? (151 MART 2024)

15 Mart 2024 tarihinde cuma namazı; İstanbul'da 13:18'de, Ankara'da 13:03'te, İzmir'de 13:25'de, Bursa'da 13.18'de kılınacak.

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Ramazan ayının ilk cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı vakitlerini paylaştı - 3

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, 1/269-285).

İmam Ebû Yûsuf’a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, 1/285).

Ramazan ayının ilk cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı vakitlerini paylaştı - 4

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ

Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

Ramazan ayının ilk cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı vakitlerini paylaştı - 5

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için İmam Ebu Hanife’ye göre imamın dışında en az üç; İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise imamın dışında en az iki kişi bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/60).
Her ne kadar İmam Şâfiî kavli cedîdinde cuma namazının sahih olması için kırk kişinin bulunması şart koşulmuşsa da kavli kadiminde imam dâhil üç kişinin bulunması yeterli görülmüştür. Hanbelî mezhebine göre ise en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu’, 4/502; Zekeriya el-Ensârî, el-Gurer, 2/8; İbn Kudâme, el-Muğnî, 2/242). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşi, Şerhu Muhtasar, 2/76-77).

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salavât, 78 [1082]). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber’in (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/255 [5617]).


Ramazan ayının ilk cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı vakitlerini paylaştı - 6

Resûlullah (s.a.s.) , cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivâyeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cum'a, 38 [936]). Öte yandan Hz. Peygamber bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/255 [5617]).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamber’den (s.a.s.) gelen rivâyetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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