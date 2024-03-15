Ramazan ayının ilk cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı vakitlerini paylaştı
Müslümanlar için önemi büyük olan bir cuma günü daha geldi çattı. Ramaza ayının ilk cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, bulundukları illerde cami ziyaretinde bulunarak namaz ibadetini gerçekleştirecek. Cuma namazı saatleri illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, Ramazan ayının ilk cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı vakitleri...
Türkiye genelinde camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşecek. Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte ezan vakitlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Mart tarihli cuma namazı saatlerini paylaştı.