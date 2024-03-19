Ramazan Bayramı arefesi ne zaman? İşte 2024 Ramazan Bayramı arefe günü tarihi
Ramazan Bayramı'nda hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, bu yıl arefe gününün hangi gün idrak edileceğini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında bayram arefesi günü belli oldu. Peki, arefe günü ne zaman?
2024 Ramazan Bayramı arefesinin hangi güne denk geldiğine yönelik araştırmalar başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil yapacak olan vatandaşlar şimdiden tatil planları yapmaya başladı. İşte, 2024 Ramazan Bayramı arefe günü tarihi...