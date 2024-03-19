Ramazan Bayramı arefesi ne zaman? İşte 2024 Ramazan Bayramı arefe günü tarihi

2024 Ramazan Bayramı arefesinin hangi güne denk geldiğine yönelik araştırmalar başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil yapacak olan vatandaşlar şimdiden tatil planları yapmaya başladı. İşte, 2024 Ramazan Bayramı arefe günü tarihi...