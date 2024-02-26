Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Ramazan Bayramı öncesi, emekli ikramiyelerinin zamlı tutarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Öte yandan yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yargı paketi, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeriyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapıldığını açıkladı. Erdoğan, "Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz." dedi. Açıklama ardından gözler bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinde. İşte, emekli bayram ikramiyesinde son gelişmeler...