Ramazan mesajları örneklerini derledik: Sosyal medyada paylaşabileceğiniz "Hoş geldin Ramazan" mesajları

"Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın eksik olmadığı Ramazan ayının, herkes için sağlıklı, huzurlu ve bereketli geçmesini dileriz. Ramazan ayımız mübarek olsun."

"Gelişin bir bayramdır. Giderken de bayram bırakarak gidersin.

Hoşgeldin Ey Ramazan"



"Hoşgeldin ya Şehr-i #Ramazan

Hoşgeldin Cenneteki Reyyan Kapısının müjdecisi… Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum. Ramazan’ın bereketi hepimizin üzerine olsun."



"Bizleri Ramazan ayına ulaştıran yüce Allah'a sonsuz kere hamdolsun. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, kardeşlik ve dostluk hislerini en üst düzeyde paylaştığımız Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun."