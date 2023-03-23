Ramazan mesajları örneklerini derledik: Sosyal medyada paylaşabileceğiniz "Hoş geldin Ramazan" mesajları

Ramazan ayı bu yıl 23 Mart Perşembe günü başladı. Bu yıl 29 gün sürecek Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğu ve huzurunu yaşayan vatandaşlar, Ramazan mesajları ile duygularını dile getiriyor. Sosyal medyada "ramadan" etiketiyle yapılan paylaşımları bir araya getirdik.
"Gelişiyle memnun, gidişiyle mahzun edene sevgili deniyorsa eğer, Ramazan mümine sevgilidir. Hoşgeldin On Bir Ayın Sultanı. Bizi temizle, arındır, güzelleştir.."
"Yürekler bir başka hislenir şimdi
Beden değil ruhlar beslenir şimdi…
Hoşgeldin.. Ey onbir ayın sultanı…"
"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan 11 ayın sultanı ya Şehr-i Ramazan Hoşgeldin!
Dua eder, dua bekleriz."
"Ramazan rahmettir
Ramazan berekettir
Ramazan kurtuluştur
Ramazan mağfirettir
Ramazan paylaşmaktır."
"Dostlukların sevgi ile beslendiği, gönüllerin sevgi ile dolup taştığı on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan Ayı’nın tüm halkımıza kardeşlik, birlik, beraberlik, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."
"Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın eksik olmadığı Ramazan ayının, herkes için sağlıklı, huzurlu ve bereketli geçmesini dileriz. Ramazan ayımız mübarek olsun."
"Gelişin bir bayramdır. Giderken de bayram bırakarak gidersin.
Hoşgeldin Ey Ramazan"
"Hoşgeldin ya Şehr-i #Ramazan
Hoşgeldin Cenneteki Reyyan Kapısının müjdecisi… Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum. Ramazan’ın bereketi hepimizin üzerine olsun."
"Bizleri Ramazan ayına ulaştıran yüce Allah'a sonsuz kere hamdolsun. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, kardeşlik ve dostluk hislerini en üst düzeyde paylaştığımız Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun."
"Hoşgeldin ayların en güzeli.
Ne güzel demiş Mevlana Hz.;
"Ey oruca yol arkadaşı olan, dost olan kişi! Yolun uğurlu olsun, hoş olsun."
"Son günlerde acı ve hüznün yaşandığı güzel ülkemizde Mübarek Ramazan Ayı’nın, yüce milletimize,üyelerimize ve bütün İslam Âlemine hayırlar,getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz."
"Oruç, bu ümmete bağışlanmış; sağı ölüden, diriyi cansızdan ayıran, fark ettiren kutlu bir nimet ve emanettir."
"Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e kavuşuyoruz.
Ramazan-ı Şerif'in ülkemize ve tüm İslam âlemine kardeşlik, huzur ve sükunet getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."
"Lokmamızı paylaşmak, kardeşçe yaşamak, maneviyatımızı güçlendirmek için bir fırsattır Ramazan ayı. Bu Ramazan ayı da iyilikte yarışacağımız bir ay olsun. Biz hizmetlerimizle kentimizde yaşayanları mutlu etmek için sahadayız yine. Hoşgeldin Ramazan"
"Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, kardeşlik ve dostluk hislerini en üst düzeyde paylaştığımız Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun."