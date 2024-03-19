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Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son orucu hangi tarihte?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, bu yıl ramazan 30 gün sürecek. Yılın son orucu ardından 3 günlük Ramazan Bayramı kutlanacak. Peki, Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son orucu hangi tarihte?

Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son orucu hangi tarihte? - 1

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü kılındı,  10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece sahura kalkıldı ve aynı gün ilk iftar yapıldı. Mübarek Ramazan ayı üç gün sürecek bayramla uğurlanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son orucu hangi tarihte? - 2

BU YIL 30 GÜN SÜRECEK?

30 gün sürecek ramazan ayı, bu yıl 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili.

Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son orucu hangi tarihte? - 3

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazanın 27'nci gecesi olan 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek.

Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son orucu hangi tarihte? - 4

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

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