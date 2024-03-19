Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son orucu hangi tarihte?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, bu yıl ramazan 30 gün sürecek. Yılın son orucu ardından 3 günlük Ramazan Bayramı kutlanacak. Peki, Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son orucu hangi tarihte?
On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü kılındı, 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece sahura kalkıldı ve aynı gün ilk iftar yapıldı. Mübarek Ramazan ayı üç gün sürecek bayramla uğurlanacak.