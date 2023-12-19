Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? (2024 Diyanet dini günler takvimi)

Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, üç ayların yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili, bu yıl yine dua ve ibadetlerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimiyle birlikte Regaip Kandili tarihi belli oldu. Peki, Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?

Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? (2024 Diyanet dini günler takvimi) - 1

2024 Regaip Kandili tarihi, tüm İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. Her yıl üç ayların başlangıcından önce idrak edilen Regaip Kandili'nin 2024 yılında idrak edileceği tarih merak ediliyor. Önümüzdeki yılın kandil takviminin belli olmasıyla birlikte Regaio Kandili tarihi tarihi araştırılıyor. Peki, 2024 Regaip Kandili ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? (2024 Diyanet dini günler takvimi) - 2

2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 kandil takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? (2024 Diyanet dini günler takvimi) - 3

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? (2024 Diyanet dini günler takvimi) - 4

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

DAHA FAZLA GÖSTER