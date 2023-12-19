Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? (2024 Diyanet dini günler takvimi)
Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, üç ayların yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili, bu yıl yine dua ve ibadetlerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimiyle birlikte Regaip Kandili tarihi belli oldu. Peki, Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?
2024 Regaip Kandili tarihi, tüm İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. Her yıl üç ayların başlangıcından önce idrak edilen Regaip Kandili'nin 2024 yılında idrak edileceği tarih merak ediliyor. Önümüzdeki yılın kandil takviminin belli olmasıyla birlikte Regaio Kandili tarihi tarihi araştırılıyor. Peki, 2024 Regaip Kandili ne zaman?