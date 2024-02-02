Rehineyi kurtarmak için saldırganı vuran polis hakkında karar

Bursa’da kız arkadaşı Beyza A.’yı rehin alıp, kendi başına tabanca dayayan Raşit Atila’yı vurarak etkisiz hale getiren komiser A.B.B.’nin yargılandığı davada karar belli oldu. Rehine Beyza A.’nın şok halinde olduğunu, “Beni kurtarın.” diye bağırdığını ve yasalar çerçevesinde görevini yerine getirdiğini söyleyen komiserin beraatine hükmedildi.

Rehineyi kurtarmak için saldırganı vuran polis hakkında karar - 1

Bursa’da rehineyi kurtarmak için saldırganı öldüren komiserin, 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar belli oldu.

Olay, 28 Mayıs 2022 günü Osmangazi ilçesindeki Ulu Mahallesi’nde meydana geldi.

Polis, uyuşturucu satışı ile hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı olan Raşit Atila ve Beyza A.’nın bir pansiyonda kaldığını belirledi.

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Rehineyi kurtarmak için saldırganı vuran polis hakkında karar - 2

Pansiyona baskın yapan polisleri karşısında gören Raşit Atila, başına tabanca dayayıp, kız arkadaşı Beyza A.’yı da boynundan sarılarak rehin aldı.

Polislere direnen Atila, bu şekilde pansiyondan çıktı.

Polislerin uzaklaşmasını isteyen Atila, kız arkadaşını siper edip, sokakta yürüdükten sonra kentin işlek caddesine çıktı.

Rehineyi kurtarmak için saldırganı vuran polis hakkında karar - 3

İkna çabalarına rağmen eylemini sürdüren Atila, tabancayla sağ omuz bölgesinden vurularak yaralı yakalandı, Beyza A. kurtarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Raşit Atila, yaşamını yitirdi.
Rehineyi kurtarmak için saldırganı vuran polis hakkında karar - 4

12 YIL HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheliyi vurup etkisiz hale getiren komiser A.B.B. hakkında kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Rehineyi kurtarmak için saldırganı vuran polis hakkında karar - 5

Tutuksuz sanık A.B.B., Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada verdiği ifadede, “Kendisini rehineyi bırakması için uyardım. Uyuşturucu aldığı için şuurunu kaybettiği belli oluyordu. ‘Ben teslim olmam. Beni teslim alamazsınız. Kendime de kıza da size de sıkarım. Beni teslim alamayacaksınız.’ diyerek etrafa bağırıyordu. Ben kendisine, ‘Sakin ol, polisiz. Silahı ve kadını bırak, teslim ol.’ diye uyarıda bulundum. Kendisi, ‘Uzaklaşın, kadına da size de sıkarım. Asla teslim olmam.’ diye karşılık verdi. Şahsın cinnet halinde olduğu belliydi. Müzakereye tamamen kapalıydı.” dedi.

Rehineyi kurtarmak için saldırganı vuran polis hakkında karar - 6

“YASALAR ÇERÇEVESİNDE GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM”

Rehine Beyza A.’nın şok halinde olduğunu ve “Beni kurtarın.” diye bağırdığını söyleyen komiser A.B.B., “Yasalar çerçevesinde görevimin gereğini ifa ettim.” dedi.

Rehineyi kurtarmak için saldırganı vuran polis hakkında karar - 7

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Savcı da esas hakkındaki mütalaasında tutuksuz sanık komiser A.B.B.’ye meşru savunma ve zorunluluk hali nedeniyle eylemi gerçekleştirdiği için ceza verilmemesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti de sanık komiserin beraatine karar verdi.
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