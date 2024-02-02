Rehineyi kurtarmak için saldırganı vuran polis hakkında karar

Tutuksuz sanık A.B.B., Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada verdiği ifadede, “Kendisini rehineyi bırakması için uyardım. Uyuşturucu aldığı için şuurunu kaybettiği belli oluyordu. ‘Ben teslim olmam. Beni teslim alamazsınız. Kendime de kıza da size de sıkarım. Beni teslim alamayacaksınız.’ diyerek etrafa bağırıyordu. Ben kendisine, ‘Sakin ol, polisiz. Silahı ve kadını bırak, teslim ol.’ diye uyarıda bulundum. Kendisi, ‘Uzaklaşın, kadına da size de sıkarım. Asla teslim olmam.’ diye karşılık verdi. Şahsın cinnet halinde olduğu belliydi. Müzakereye tamamen kapalıydı.” dedi.