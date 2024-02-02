Rehineyi kurtarmak için saldırganı vuran polis hakkında karar
Bursa’da kız arkadaşı Beyza A.’yı rehin alıp, kendi başına tabanca dayayan Raşit Atila’yı vurarak etkisiz hale getiren komiser A.B.B.’nin yargılandığı davada karar belli oldu. Rehine Beyza A.’nın şok halinde olduğunu, “Beni kurtarın.” diye bağırdığını ve yasalar çerçevesinde görevini yerine getirdiğini söyleyen komiserin beraatine hükmedildi.
Bursa’da rehineyi kurtarmak için saldırganı öldüren komiserin, 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar belli oldu.
Olay, 28 Mayıs 2022 günü Osmangazi ilçesindeki Ulu Mahallesi’nde meydana geldi.Polis, uyuşturucu satışı ile hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı olan Raşit Atila ve Beyza A.’nın bir pansiyonda kaldığını belirledi.