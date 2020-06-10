Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı (Kulesi 'çay bardağı' olacak)

Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen ikinci havalimanı olma özelliğine sahip, Rize-Artvin Havalimanı'nın 3 yılda yüzde 68'i tamamlandı. Havalimanının kulesinin de çay bardağı figürü olması kararlaştırıldı.

DHA 10.06.2020 - 14:57

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı (Kulesi 'çay bardağı' olacak) - 1
Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı (Kulesi 'çay bardağı' olacak) - 2

Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımında 88,5 milyon ton taş kullanılacak.

350 kamyonla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. 

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı (Kulesi 'çay bardağı' olacak) - 3
Yüzde 68'i tamamlanan projede, tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında, önümüzdeki aylarda alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor.
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı (Kulesi 'çay bardağı' olacak) - 4
Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının kule inşaatının da çay bardağı figürü olması kararlaştırıldı.
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı (Kulesi 'çay bardağı' olacak) - 5
Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının kule inşaatının da çay bardağı figürü olması kararlaştırıldı.
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı (Kulesi 'çay bardağı' olacak) - 6
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı (Kulesi 'çay bardağı' olacak) - 7
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı (Kulesi 'çay bardağı' olacak) - 8
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı (Kulesi 'çay bardağı' olacak) - 9
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı (Kulesi 'çay bardağı' olacak) - 10
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı (Kulesi 'çay bardağı' olacak) - 11
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı (Kulesi 'çay bardağı' olacak) - 12
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı (Kulesi 'çay bardağı' olacak) - 13
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı (Kulesi 'çay bardağı' olacak) - 14
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı (Kulesi 'çay bardağı' olacak) - 15
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı (Kulesi 'çay bardağı' olacak) - 16

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