Rize'de 360 derece dönen ahşap ev yapıldı

İşletme sahibi Cemil Eksilmez, arazi durumlarından dolayı sürekli yapılarda sorun çıktığını belirtirken ''Dağlık bir arazinin içerisinde olduğumuz için evlerin cephesini açık alana çevirince diğer noktalar kör noktada kalır. Bu sorun ortadan kaldırmak için bir çalışma yaparak dönen evi ortaya çıkardık.'' dedi.