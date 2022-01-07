Rögardan çıkan köpük caddeyi kapladı

Haberler - DHA 07.01.2022 - 12:22
İstanbul Pendik'te metro inşaatının yakınında bulunan rögarlardan sızan köpük, mahalle sakinlerini tedirgin etti.
Kaynarca Mahallesi'nde yapımı devam eden metro inşaatının yakınında bulunan rögarlardan henüz bilinmeyen nedenden dolayı köpükler çıkmaya başladı.
Sabah saatlerinde köpüğün, çoğalıp caddeye taşması üzerine mahalle sakinleri yetkililere ihbarda bulundu.
Metro inşaatındaki yetkililer, köpüğün kimyasal bir madde olmadığını, sızmanın gidere dökülen deterjandan kaynaklı olduğunu öne sürdü.
Metro inşaatı firmasına bağlı temizlik aracı köpük çıkan rögar kapağının bulunduğu yere gelerek temizlik yaptı.
Sabah saatlerinden evinden dışarı çıkıp köpükleri gören bir mahalle sakini, "Köpüğe benziyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Yeni gördüm. Kaynıyor. Kimyasal olabilir. Çocuklar içinde tehlike teşkil ediyor. Herhangi bir kokusu yok. Sürekli çoğalıyor" dedi.
Metro inşaatı gece vardiya mühendisi Tekin Demirel, "Şantiyede hafriyat kamyonlarının yıkamasını yapıyoruz sıvı sabunla. Sıvı sabununun bidonu delinmiş. Bidon delindikten sonra suyla karışıp böyle bir köpürme yapmış. Herhangi bir kimyasal bir durum söz konusu değil. Normal elimizde yıkadığımız sıvı sabun" şeklinde konuştu.