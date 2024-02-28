Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Gözler 8 bin işçi alımı kura tarihinde
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi tarihi başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. 27 Şubat tarihinde sona eren başvuru süreci ardından Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihi merak ediliyor. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar kura çekimi sonrasında açıklanacak. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?
2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için kura çekimi tarihleri merak edilmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçi alımı için kadroların açıklanmasının ardından başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. 27 Şubat'ta sona eren başvuru süreci ardından kura takvimi merak ediliyor.