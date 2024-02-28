Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Gözler 8 bin işçi alımı kura tarihinde

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi tarihi başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. 27 Şubat tarihinde sona eren başvuru süreci ardından Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihi merak ediliyor. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar kura çekimi sonrasında açıklanacak. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Gözler 8 bin işçi alımı kura tarihinde - 1

2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için kura çekimi tarihleri merak edilmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçi alımı için kadroların açıklanmasının ardından başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. 27 Şubat'ta sona eren başvuru süreci ardından kura takvimi merak ediliyor.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Gözler 8 bin işçi alımı kura tarihinde - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Gözler 8 bin işçi alımı kura tarihinde - 3

İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİYLE BELİRLENECEK

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Gözler 8 bin işçi alımı kura tarihinde - 4

8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Gözler 8 bin işçi alımı kura tarihinde - 5

ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR

Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Güvenlik görevlisi: 3.250

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

Temizlik görevlisi: 3.550

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