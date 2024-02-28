Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Gözler 8 bin işçi alımı kura tarihinde

İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİYLE BELİRLENECEK

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.