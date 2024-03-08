Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası mart ayında gerçekleşecek: Sağlık Bakanlığı işçi alımı canlı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacak 8 bin işçi alımının kura yöntemiyle belirleneceğinin duyurulması ardından gözler tarih, yer ve saat bilgisine çevrildi. Yapılan duyuruya göre, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası mart ayında gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı canlı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin ne zaman yapılacağı, İŞKUR'a başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 2 günde sürecek kura çekimi, Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yapılacak 8 bin işçi alımı öncesinde kura çekimi tarihleri de belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?