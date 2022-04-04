Sahillerde denizanası korkusu: İşte tehlikeli türler

TÜDAV, türlerden en tehlikelilerini ise şöyle sıraladı:



*Drymonema dalmatinum: Akdeniz'in en büyük denizanalarındandır. Son derece rahatsız edici, tehlikeli ve zehirli denizanaları türlerinden birisidir. Çapları 1-2 metreye ve uzunlukları 75 cm ile 1 m arasında. Yüzücüler ve balıkçılar tarafından dikkat edilmesi gereken tehlikeli bir türdür.



*Carybdea marsupialis (Kutu denizanası): Orta derecede zehirli olan bir türdür. Akdeniz'in bazı kıyısal alanlarında çok sayıda görülmektedir.



*Macrorhynchia philippina (Filipin Hidroidi): Bu türün teması, acılı bir batmaya neden olur.



*Olindias phosphorica (Püsküllü denizanası): Temas halinde oldukça acıya neden olur ve deride zigzag şekilde işaret bırakır.