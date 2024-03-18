Sahillerde korkutan görüntü: Balon balıklarının ölüsü de tehdit oluşturuyor
Antalya'da balıkçılar tarafından olta ve ağlara takılan istilacı tür balon balıkları, sokak hayvanları için tehlike oluşturmaya başladı. Uzmanlar, bu balıkların etrafa atılmaması gerektiğinin altını çizerken kara hayvanlarının ölümüne neden olabileceği uyarısında bulundu.
İklim değişikliğinin de etkisiyle Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e gelen istilacı türlerin popülasyonu, her geçen gün artıyor.
Akdeniz'deki yerli türleri baskılayan ve yerlerini alan istilacı türlere karşı popülasyonu azaltmak ve dikkat çekmek için çeşitli çalışmalar yapılıyor.