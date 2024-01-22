Sahillere vuran 9 cesetten birinin kayıp Merve'ye ait olduğu tespit edildi

Antalya'da sahile son 6 günde 8 cansız beden vurdu. 4 ilçenin sahillerinde bulunan cansız bedenlerin kimlikleri araştırılırken bir ceset de Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki sahilde bulundu. Serik ilçesinde sahilde bulunan cesedin, 4 Ocak’ta kaybolan Merve Şevval Elmas’a (18) ait olduğu belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu’ndan gelen haberle yıkılan baba Osman Elmas, "Maalesef ciğerparem hakkın rahmetine kavuştu. İşlemleri yetişirse yarın götüreceğiz” dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kıyıya vuran 8 cesetten birinin bir süre önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olduğunun değerlendirildiğini, diğer 7 cesetteki kıyafetlerin Suriye'de üretildiğinin tespit edildiğini, Muğla'da kıyıya vuran cesedin ise 6 Ocak 2024'te Kurtoğlu Burnu açıklarında kaybolan 3 düzensiz göçmenden birine ait olabileceğini açıklamıştı.

Sahillere vuran 9 cesetten birinin kayıp Merve'ye ait olduğu tespit edildi - 1

Akdeniz sahilinde ulaşılan cansız bedenlerin sayısı 9'a çıktı. Antalya'dan sonra Muğla'da da bir ceset bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde bulunan cesedin, 4 Ocak’ta kaybolan Merve Şevval Elmas’a (18) ait olduğu belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sahillere vuran 9 cesetten birinin kayıp Merve'ye ait olduğu tespit edildi - 2

İstanbul'da yaşayan Osman Elmas, AÜ Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kızı Merve Şevval Elmas'a 4 Ocak'tan beri ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Antalya'ya gelen Osman Elmas, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne kızının bulunması için ifade verdi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merve Şevval Elmas'ın bulunması için çalışma başlattı. AÜ içerisinde yer alan KYK yurdunda kalan Merve Şevval Elmas'ın izin alıp, halk otobüsüne binerek Barınaklar Bulvarı üzerinde inip Düden Şelalesi'nin deniz ile buluştuğu noktaya tek başına geldiği belirlendi. Elmas'ı aramak için Sahil Güvenlik ekipleri de denizde çalışma başlattı.

Sahillere vuran 9 cesetten birinin kayıp Merve'ye ait olduğu tespit edildi - 3

BABANIN VERDİĞİ DNA ÖRNEĞİ EŞLEŞTİ

Cumartesi günü Serik ilçesinde, sahilde kadın cesedi bulundu. Cesedin kentte 4 Ocak’ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi. Haberi alan baba Osman Elmas, dün gece İstanbul’dan Antalya’ya geldi. Pazar sabahı Antalya Adli Tıp Kurumu’nun önüne gelen Osman Elmas, yetkililerden bilgi aldıktan sonra kızı için DNA örneği verdi.

Serik’te sahile vuran kadın cesedinin, DNA sonucuna göre Merve Şevval Elmas’a ait olduğu kesinleşti. Antalya Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA eşleşmesi haberiyle yıkılan baba Osman Elmas, “Maalesef ciğerparem hakkın rahmetine kavuştu. İşlemleri yetişirse yarın götüreceğiz” dedi. Merve’nin cenazesinin İstanbul’da defnedileceği öğrenildi.

Sahillere vuran 9 cesetten birinin kayıp Merve'ye ait olduğu tespit edildi - 4

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya ve Muğla'da kıyıya vuran cesetlerle ilgili açıklama yaptı.

Sahillere vuran 9 cesetten birinin kayıp Merve'ye ait olduğu tespit edildi - 5

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız bedenin vurduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır. Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir. Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hakim rüzgarın güneyden estiği, dalgaların güneydoğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

Sahillere vuran 9 cesetten birinin kayıp Merve'ye ait olduğu tespit edildi - 6

Muğla'da kıyıya vuran cansız bedenin ise 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir."

Yerlikaya, sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini, kolluk birimlerinin cumhuriyet savcılıklarıyla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Sahillere vuran 9 cesetten birinin kayıp Merve'ye ait olduğu tespit edildi - 7

NE OLMUŞTU?

Antalya sahilinde peş peşe cansız bedenler bulunmuştu. Kimlikleri ve ölüm nedenleri araştırılırken bir ceset de Muğla'nın Köyceğiz sahilinde bulunmuş, bu ceset ile birlikte son 6 günde Antalya ve Muğla'da bulunan ceset sayısı 9'a yükselmişti.

Sahillere vuran 9 cesetten birinin kayıp Merve'ye ait olduğu tespit edildi - 8

Karadan ulaşımı olmayan Muğla'nın Ekincik Koyu Gökyar Burnu mevkiinde balık avlayan bir kişi, karaya vurmuş şekilde bir kadın cesediyle karşılaşmıştı. 

Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirlenen kadın cesedinin, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde Köyceğiz İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Cesedin düzensiz bir göçmene ait olabileceği değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Sahillere vuran 9 cesetten birinin kayıp Merve'ye ait olduğu tespit edildi - 9

İLK CESET 17 OCAK'TA BULUNDU

İlk vaka 17 Ocak'ta Manavgat ilçesindeydi. Çenger Mahallesi sahilinde bir cansız beden olduğunu görenler sahil güvenlik komutanlığı ekiplerine haber verdi. Cesedin bir çocuğa ait olduğu tespit edildi.

Araştırmalar sürerken günler içinde peş peşe benzer ihbarlar geldi. Manavgat ve Alanya sahilinde 3 yetişkine ait cansız bedenlere ulaşıldı.

Sahillere vuran 9 cesetten birinin kayıp Merve'ye ait olduğu tespit edildi - 10

Serik ilçesinde bir otelin sahilinde 2 ceset bulundu. Böylece son 6 günde Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, 8'e yükseldi.

Sahillere vuran 9 cesetten birinin kayıp Merve'ye ait olduğu tespit edildi - 11

Diğer 8 kişinin ise bir kaçak teknesinin batması sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

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