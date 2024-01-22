Sahillere vuran 9 cesetten birinin kayıp Merve'ye ait olduğu tespit edildi
Antalya'da sahile son 6 günde 8 cansız beden vurdu. 4 ilçenin sahillerinde bulunan cansız bedenlerin kimlikleri araştırılırken bir ceset de Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki sahilde bulundu. Serik ilçesinde sahilde bulunan cesedin, 4 Ocak’ta kaybolan Merve Şevval Elmas’a (18) ait olduğu belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu’ndan gelen haberle yıkılan baba Osman Elmas, "Maalesef ciğerparem hakkın rahmetine kavuştu. İşlemleri yetişirse yarın götüreceğiz” dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kıyıya vuran 8 cesetten birinin bir süre önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olduğunun değerlendirildiğini, diğer 7 cesetteki kıyafetlerin Suriye'de üretildiğinin tespit edildiğini, Muğla'da kıyıya vuran cesedin ise 6 Ocak 2024'te Kurtoğlu Burnu açıklarında kaybolan 3 düzensiz göçmenden birine ait olabileceğini açıklamıştı.
Akdeniz sahilinde ulaşılan cansız bedenlerin sayısı 9'a çıktı. Antalya'dan sonra Muğla'da da bir ceset bulundu.
Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde bulunan cesedin, 4 Ocak’ta kaybolan Merve Şevval Elmas’a (18) ait olduğu belirlendi.