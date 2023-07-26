Sahte vize vurgununda 25 tutuklama | Erasmus öğrencileri ve depremzedeleri tuzağa düşürüp, 100 milyon liralık vurgun yaptılar
Yurt dışına gitmek için vize almak isteyenleri 100 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 75 şüpheliden 25’i tutuklandı. Şüphelilerin, Erasmus programı kapsamında yurt dışına çıkmaya çalışan öğrenciler ile depremden sonra yine diğer ülkelerdeki akrabalarının yanına gitmek isteyen depremzedeleri dolandırdıkları tespit edildi.
İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışına vize almak isteyenleri dolandırdıkları tespit edilen 75 kişi gözaltına alındı.