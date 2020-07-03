Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar

Sakarya'nın’nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Kentin her yerinden duyulan patlamayla birlikte havai fişekler gökyüzünde ardı ardına patladı. Sakarya Valisi Kaldırım, "Şu ana kadar 50 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür" ifadelerini kullandı.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar...

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 03.07.2020 - 12:58 | Son Güncelleme : 03.07.2020 - 13:23

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar - 1
Sakarya'da Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan havai fişek fabrikasında, saat 11.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi.
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar - 2
Sakarya'nın yanı sıra komşu il Düzce'den de duyulan patlamayla birlikte gökyüzüne dumanlar yükseldi. Havai fişekler, gökyüzünde ardı ardına patlamaya başladı.
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar - 3
Patlamanın şiddetiyle fabrikanın yakınında bulunan bazı binaların camları kırıldı. Çevrede bulunan evlerde yaşayanlar büyük korku yaşadı.
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar - 4
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, çevredekileri uzaklaştırdı.
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar - 5
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında da fabrikada havai fişekler patlamaya devam etti. Patlamanın etkisiyle fabrika binalarının kapılarının ve çatılarının uçtuğu görüldü.
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar - 6

50 YARALI HASTANEYE KADIRILDI

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimiz bütün imkanlarıyla Hendek'te olay yerinde. İlgili bütün birimlerimiz sahadalar, gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Şu ana kadar 50 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.


Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar - 7
İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken, bölgeye Düzce ve Kocaeli'den de takviye ekiplerin sevk edildiği bildirildi.
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar - 8

3 BAKAN KENTE GELİYOR

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un patlamanın ardından bölgeye hareket ettiği bildirildi.
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar - 9
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar - 10
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar - 11
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar - 12
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar - 13
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar - 14
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar - 15
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan fotoğraflar - 16

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