Sakarya'daki havai fişek faciası davasında yarın karar günü

107 MÜŞTEKİLİ DAVAYA YOĞUN İLGİ

Savunmaların ve beyanların ardından 2'si tutuklu 7 sanık hakkında verilecek cezanın açıklanması bekleniyor.

107 müştekinin olduğu davada, Türkiye'nin birçok yerinden sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, avukatların ve o dönem fabrikada yaralanan işçiler ile hayatını kaybeden işçilerin yakınlarının da davayı duruşma salonuna gelerek takip etmesi bekleniyor.