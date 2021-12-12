"Şal şepik" kumaşı dünyaya açılmak için destek bekliyor

Ürettiğimiz kumaşların Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere giyildiğini görmek bizi mutlu ediyor. Eruh gibi küçük bir ilçede değerli bir kumaş üretmek bize mutluluk veriyor. Hedefimiz bütün dünyaya ihracat yapabilecek seviyeye gelmektir. Bunun için de desteğe ihtiyacımız var. İlçenin gençlerinin bu işe yönelmelerini sağlamak için teşviklerle bu işi geliştirebileceğimizi düşünüyoruz. Eruh ilçesinin terör olaylarıyla değil de şal şepik ve güzel çalışmalarla gündeme gelmesi bizleri ayrıca mutlu etmiştir."