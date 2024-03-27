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Samsun Belediye başkan adayları kimlerdir? Samsun Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Samsun Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

Samsun Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Samsun Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun yerel seçim sonuçları..

Samsun Belediye başkan adayları kimlerdir? Samsun Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Samsun Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesini 379.036 alınan oy ve %47.37 oy oranı ile AK Parti adayı MUSTAFA DEMİR kazanmıştır.

Samsun Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 13
  • MHP 2
  • CHP 1
  • İyi Parti 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Samsun Belediye başkan adayları kimlerdir? Samsun Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Samsun Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

SAMSUN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı MUSTAFA DEMİR Kimdir?

1961 yılında Şalpazarı’nda doğdu. İlk, orta, lise tahsilinden sonra KTÜ Mimarlık Fakültesine girdi ve 1983 yılında mezun oldu. Ortaokul ve lise yıllarında babasının yanında bakırcı ustası olarak çalıştı. 1978 yılında babasına ait işletmeyi sanayi tesisi haline getirdi ve tesisin imalat müdürlüğünü yaparak genç yaşta çalışma hayatına atıldı.


Askerliğini asteğmen kontrol mühendisi olarak 1985 yılında tamamladı. 1986-1991 yıllarında Türkiye Emlak Bankasında fen eksperliği yaptı. 1991 yılında kendi inşaat ve mimarlık şirketini kurarak serbest ticari hayatına başladı. 1993 yılında MÜSİAD Samsun Şubesinin kurucuları arasında yer aldı.


1994 yılında Atakum Belediyesi meclis üyeliğine seçildi. 2001 yılında AK Parti kurucu il başkanlığı görevini üstlendi.


2002 yılında AK Parti’den 22. dönem Samsun Milletvekilliğine seçildi. Aynı dönem iki yıl TBMM Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. 23. dönem Samsun Milletvekilliğine tekrar seçildi ve iki yıl daha Komisyon Başkanlığı görevine devam etti. 60. TC Hükümeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığına getirildi. 24. dönem Samsun Milletvekilliğine tekrar seçildi. 3 dönem milletvekilliği süresince Samsun’a ulaşımda, sağlıkta, sulamada, enerjide, adalette, eğitimde, sanayide vb. birçok alanda altyapı ve üst yapı yatırımlarında etkin rol oynadı. 5 yıl komisyon başkanlığı döneminde bayındırlık, ulaştırma, turizm alanlarında reform niteliği taşıyan birçok düzenlemeye imza attı.


Bakanlık döneminde kamu yatırımları, imar ve planlama, İller Bankası, yerel yönetimler, 2B gibi birçok alanda başarılı çalışmalarda bulundu. Türkiye’de devrim niteliğinde olan Tapu Kadastrodaki randevu sistemini ve gün içerisinde işlemlerin tamamlanması, TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) bakanlığı döneminde hayata geçirdi. 3 dönem milletvekilliğinden sonra Samsun’da ticari faaliyetlerine devam etti.


31 Mart 2019 yerel seçimleri için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Cumhur İttifakı adayı olarak gösterildi ve seçimlerden başarı ile çıkarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.


Evli ve 5 çocuk babasıdır.

Samsun Belediye başkan adayları kimlerdir? Samsun Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Samsun Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Samsun Belediye başkan adayları kimlerdir? Samsun Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Samsun Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

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