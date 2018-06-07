NTV

Samsun'da çocuklar yangın çıkardı

Anadolu Ajansı

Samsun'un Canik ilçesinde çocukların kullanılmayan eşyaları tutuşturması çıkan yangın paniğe yol açtı.

  • 1

    Samsun'un Canik ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi Ege Sokağı'ndaki ağaçlık alanda çocukların kullanılmayan bazı eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

  • 2

    ihbarı üzerine yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

  • 3

    Samsun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de birer arazöz ve tankerle söndürme çalışmalarına destek verdi.

  • 4

    Polis ekipleri, alevlerin tehdit ettiği 5 evin tedbir amacıyla tahliyesini gerçekleştirdi. Konutların çevresine güvenlik şeridi çekti.

  • 5

    Geç geldiği iddiasıyla vatandaşların itfaiyeye tepki göstermesi üzerine çevik kuvvet ekipleri de bölgede önlem aldı.

  • 6

    Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

  • 7

    Mahalle sakinlerinden Ferdi Koşucu , yangının çocukların yaktığı ateş sonucu çıktığını ve bir anda yayıldığını söyledi. Koşucu, evinin de yangından zarar gördüğünü belirtti.

  • 8

  • 9

  • 10

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin