Samsun'da çocuklar yangın çıkardı
Anadolu Ajansı
Samsun'un Canik ilçesinde çocukların kullanılmayan eşyaları tutuşturması çıkan yangın paniğe yol açtı.
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Samsun'un Canik ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi Ege Sokağı'ndaki ağaçlık alanda çocukların kullanılmayan bazı eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı.
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ihbarı üzerine yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
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Samsun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de birer arazöz ve tankerle söndürme çalışmalarına destek verdi.
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Polis ekipleri, alevlerin tehdit ettiği 5 evin tedbir amacıyla tahliyesini gerçekleştirdi. Konutların çevresine güvenlik şeridi çekti.
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Geç geldiği iddiasıyla vatandaşların itfaiyeye tepki göstermesi üzerine çevik kuvvet ekipleri de bölgede önlem aldı.
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Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
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Mahalle sakinlerinden Ferdi Koşucu , yangının çocukların yaktığı ateş sonucu çıktığını ve bir anda yayıldığını söyledi. Koşucu, evinin de yangından zarar gördüğünü belirtti.
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