Şanlıurfalılar ciğercilerin Siirtliler büryancıların yolunu tuttu

Yaklaşık 4 aydır kapıları müşterilerine kapalı olan kafe, lokanta ve restoranlarda bu sabah ilk müşteriler alındı. Kentin en önemli damak tatlarından büryan kebabını tüketmek için çok sayıda kişi de lokantalara akın etti.

Uzun zaman sonra lokantada müşteri kabul etmekten memnun olduklarını anlatan büryan ustası Murat Kayaalp, yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Kayaalp, "Allah'a şükür, bugün itibarıyla iş yerimizde müşteri ağırlamaya başladık. Daha önce sadece paket servisi yapıyorduk. Bugün müşterilerimiz buraya gelerek iş yerimizde büryan yemenin keyfini yaşadılar. Temennimiz, bu salgının bir an önce bitmesi ve ülkemizin tüm kesiminin normale dönmesidir" diye konuştu.





