Sarıgöl Belediyesi hangi partide? Sarıgöl Belediye başkanı kimdir? Sarıgöl Belediye başkan adayları

SARIGÖL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sarıgöl Belediyesi Başkanı Necati Selçuk Kimdir?

Necati Selçuk, 1976 Sarıgöl doğumlu. İlköğretimi Çanakçı Köyü'nde, liseyi İzmir Namık Kemal Lisesi'nde tamamladı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

2003'te Sarıgöl MHP'de yönetim Kurulu üyeliği, 2004'te MHP'den İl Genel Meclis Adaylığı, 2009'da MHP Sarıgöl Belediye Başkan Adayı oldu. 2005-2013 yıllarında MHP Sarıgöl İlçe Başkanlığı yaptı. Necati Selçuk, evli ve üç çocuk babasıdır.