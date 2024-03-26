Sarıgöl Belediyesi hangi partide? Sarıgöl Belediye başkanı kimdir? Sarıgöl Belediye başkan adayları
Sarıgöl Belediyesi hangi partide? Sarıgöl Belediye Başkanı kimdir? Sarıgöl Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Sarıgöl Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Sarıgöl Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Sarıgöl yerel seçim sonuçları..
SARIGÖL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Sarıgöl Belediyesini 13.040 alınan oy ve %52.29 oy oranı ile MHP adayı kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP%52.29
- CHP%45.73
- Vatan Partisi%0.85
- Saadet Partisi%0.68
- BTP%0.45