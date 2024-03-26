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Sarıgöl Belediyesi hangi partide? Sarıgöl Belediye başkanı kimdir? Sarıgöl Belediye başkan adayları

Sarıgöl Belediyesi hangi partide? Sarıgöl Belediye Başkanı kimdir? Sarıgöl Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Sarıgöl Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Sarıgöl Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Sarıgöl yerel seçim sonuçları..

Sarıgöl Belediyesi hangi partide? Sarıgöl Belediye başkanı kimdir? Sarıgöl Belediye başkan adayları - 1

SARIGÖL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Sarıgöl Belediyesini 13.040 alınan oy ve %52.29 oy oranı ile MHP adayı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP%52.29
  • CHP%45.73
  • Vatan Partisi%0.85
  • Saadet Partisi%0.68
  • BTP%0.45

TÜRKİYE HABERLERİ

Sarıgöl Belediyesi hangi partide? Sarıgöl Belediye başkanı kimdir? Sarıgöl Belediye başkan adayları - 2

SARIGÖL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sarıgöl Belediyesi Başkanı Necati Selçuk Kimdir?

Necati Selçuk, 1976 Sarıgöl doğumlu. İlköğretimi Çanakçı Köyü'nde, liseyi İzmir Namık Kemal Lisesi'nde tamamladı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.
2003'te Sarıgöl MHP'de yönetim Kurulu üyeliği, 2004'te MHP'den İl Genel Meclis Adaylığı, 2009'da MHP Sarıgöl Belediye Başkan Adayı oldu. 2005-2013 yıllarında MHP Sarıgöl İlçe Başkanlığı yaptı. Necati Selçuk, evli ve üç çocuk babasıdır.

Sarıgöl Belediyesi hangi partide? Sarıgöl Belediye başkanı kimdir? Sarıgöl Belediye başkan adayları - 3

SARIGÖL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • NECATİ SELÇUK
  • TAHSİN AKDENİZ
  • RIDVAN KOCATÜRK
  • EROL YAVAŞ
  • SEYFETTİN BASATEMÜR
  • MUAMMER İSMAİL DOĞANAY
  • NURETTİN KİLİT
  • YILMAZ TIKIROĞLU
Sarıgöl Belediyesi hangi partide? Sarıgöl Belediye başkanı kimdir? Sarıgöl Belediye başkan adayları - 4

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