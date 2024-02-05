Sarp Sınır Kapısı’na giden yolda endüstriyel dağcıların kaya temizliği

15 yıldır endüstriyel dağcı olarak çalışan Serkan Gökçe, yaptığı açıklamada, “Yamaçta askıda riskli kayaların dökümünü emniyetli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. 5 kişilik ekibimizle Hopa-Kemalpaşa arasında bulunan heyelan bölgesinde çalışma yapıyoruz.” derken, ekip arkadaşı Mehmet Sevim Çetin ise “Karayolların başlatmış olduğu çalışma sonrasında Hopa’da çalışma yapıyoruz. Riskli olan kayaları dökümünü gerçekleştiriyoruz. Daha sonra çelik tel ve üzerine halka serimi yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.