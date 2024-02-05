Sarp Sınır Kapısı’na giden yolda endüstriyel dağcıların kaya temizliği
Artvin’de Sarp Sınır Kapısı’na giden yolda tehlike oluşturan kayalar kontrollü olarak düşürülüyor. Yamaçta askıda duran ve her an düşme tehlikesiyle karayolunu tehdit eden kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor.
Artvin’de Karadeniz Sahil Yolu’nun Hopa-Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı güzergahında yaşanan heyelanlar bir süredir trafiği olumsuz etkiliyor.Karayolları Bölge Müdürlüğü bu nedenle Hopa-Kemalpaşa ve Sarp Sınır Kapısı güzergahı boyunca risk tespit edilen taş ve kayalar temizlenmesi için endüstriyel dağcıları ile bölgede çalışma başlattı.