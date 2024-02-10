Şavşat’ta kar esareti | Son 20 yılın kar rekoru kırıldı: İlçe merkezinde 1 metre, yükseklerde 3 metre kar
Artvin’in Şavşat ilçesinde kar esareti yaşanıyor. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 1 metreye, yüksek kesimlerde ise 3 metreye ulaştı. Otomobillerin kara gömüldüğü, ulaşımda ve enerjide aksamaların yaşandığı ilçede 3 günlük yağışla, son 20 yılın kar rekoru da kırıldı. Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, “Son 20 yıldır böyle bir kar görmedik.” dedi.
Artvin'in Şavşat ilçesi, son günlerde yoğun kar yağışının etkisi altında.3 gündür aralıksız yağan kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, eğitime ara verildi.