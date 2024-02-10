Şavşat’ta kar esareti | Son 20 yılın kar rekoru kırıldı: İlçe merkezinde 1 metre, yükseklerde 3 metre kar

Artvin’in Şavşat ilçesinde kar esareti yaşanıyor. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 1 metreye, yüksek kesimlerde ise 3 metreye ulaştı. Otomobillerin kara gömüldüğü, ulaşımda ve enerjide aksamaların yaşandığı ilçede 3 günlük yağışla, son 20 yılın kar rekoru da kırıldı. Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, “Son 20 yıldır böyle bir kar görmedik.” dedi.

Şavşat’ta kar esareti | Son 20 yılın kar rekoru kırıldı: İlçe merkezinde 1 metre, yükseklerde 3 metre kar - 1

Artvin'in Şavşat ilçesi, son günlerde yoğun kar yağışının etkisi altında.

3 gündür aralıksız yağan kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, eğitime ara verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şavşat’ta kar esareti | Son 20 yılın kar rekoru kırıldı: İlçe merkezinde 1 metre, yükseklerde 3 metre kar - 2

Çatılarında biriken yoğun kar nedeniyle birçok ahır ve samanlık çöktü.

İlçede kardan kapalı köy yollarını açarken üzerine çığ düşen iş makinesi operatörü Gökhan Yılmaz, yaşamını yitirdi.
Şavşat’ta kar esareti | Son 20 yılın kar rekoru kırıldı: İlçe merkezinde 1 metre, yükseklerde 3 metre kar - 3

Ev ve otomobillerin kara gömüldüğü ilçede ulaşımın yanı sıra elektrik kesintileri de oluştu, enerjide aksamalar yaşandı.

Şavşat’ta kar esareti | Son 20 yılın kar rekoru kırıldı: İlçe merkezinde 1 metre, yükseklerde 3 metre kar - 4

Sağlık ekipleri, ulaşımın mümkün olmadığı köylerdeki hastalara AFAD ve belediye ekiplerinin yardımıyla ulaştı.

Şavşat’ta kar esareti | Son 20 yılın kar rekoru kırıldı: İlçe merkezinde 1 metre, yükseklerde 3 metre kar - 5

İl Özel İdaresi, belediye ve Karayolları ekipleri de kapanan yolları ulaşıma açmak için seferber oldu.

Şavşat’ta kar esareti | Son 20 yılın kar rekoru kırıldı: İlçe merkezinde 1 metre, yükseklerde 3 metre kar - 6

3 günlük yağışla, geçen yıl 30 santimetre kar düşen ilçede son 20 yılın kar rekoru kırıldı.

Şavşat’ta kar esareti | Son 20 yılın kar rekoru kırıldı: İlçe merkezinde 1 metre, yükseklerde 3 metre kar - 7

“BÖYLE BİR KAR GÖRMEDİK”

Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Şavşat’a son yılların en büyük karı yağdı. Son 20 yıldan beri Şavşat’ta böyle bir kar görmedik.  Özellikle köylerimizde mağduriyet daha fazla. Hasta ve yaşlılarımıza ulaşmakta çok güçlük çektik ama olumsuz hava şartlarına rağmen mağduriyetleri gidermeye çalışıyoruz. İlçemizde bir de çok üzücü bir çığ olayı oldu ve bir kardeşimiz rahmetli oldu. Ani bir kar olunca mücadele çalışmalarında da güçlükler yaşandı. Vatandaşın rahat hareket edebilmesi için yolları temizlemeye çalışıyoruz. İnsanlarımıza araç takviyesi gönderip mağduriyetlerini gidermek için çabalıyoruz.” diye konuştu.

Şavşat’ta kar esareti | Son 20 yılın kar rekoru kırıldı: İlçe merkezinde 1 metre, yükseklerde 3 metre kar - 8
Şavşat’ta kar esareti | Son 20 yılın kar rekoru kırıldı: İlçe merkezinde 1 metre, yükseklerde 3 metre kar - 9
Şavşat’ta kar esareti | Son 20 yılın kar rekoru kırıldı: İlçe merkezinde 1 metre, yükseklerde 3 metre kar - 10
Şavşat’ta kar esareti | Son 20 yılın kar rekoru kırıldı: İlçe merkezinde 1 metre, yükseklerde 3 metre kar - 11
Şavşat’ta kar esareti | Son 20 yılın kar rekoru kırıldı: İlçe merkezinde 1 metre, yükseklerde 3 metre kar - 12
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