Sayıları azalmıştı, geri döndüler: Mersin sahillerinde denizanası yoğunluğu
Mersin’de geçen haftalarda yoğun bir şekilde kıyıya vuran denizanaları, son günlerde yeniden artmaya başladı. Kıyıya vuran denizanalarının “rhopilema nomadica” olarak bilinen zehirli denizanaları olduğu öğrenildi.
Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin’de şubat ayının son haftasında yoğun olarak Erdemli, Silifke ve Anamur ilçesi sahillerinde görülen Kızıldeniz göçmeni “rhopilema nomadica” olarak bilinen zehirli denizanaları, geçen süre içerisinde azalmıştı.Ancak son 2 günde tekrar denizanası yoğunluğu yaşanmaya başladı.