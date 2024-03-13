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Sayıları azalmıştı, geri döndüler: Mersin sahillerinde denizanası yoğunluğu

Mersin’de geçen haftalarda yoğun bir şekilde kıyıya vuran denizanaları, son günlerde yeniden artmaya başladı. Kıyıya vuran denizanalarının “rhopilema nomadica” olarak bilinen zehirli denizanaları olduğu öğrenildi.

Sayıları azalmıştı, geri döndüler: Mersin sahillerinde denizanası yoğunluğu - 1

Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin’de şubat ayının son haftasında yoğun olarak Erdemli, Silifke ve Anamur ilçesi sahillerinde görülen Kızıldeniz göçmeni “rhopilema nomadica” olarak bilinen zehirli denizanaları, geçen süre içerisinde azalmıştı.

Ancak son 2 günde tekrar denizanası yoğunluğu yaşanmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sayıları azalmıştı, geri döndüler: Mersin sahillerinde denizanası yoğunluğu - 2

Daha önce Kızkalesi ve Susanoğlu gibi önemli turizm noktalarında kıyıya vuran yüzlerce denizanası bu kez yerleşim yerlerinin yakınlarındaki sahillere kadar geldi.

Özellikle Erdemli ilçesi merkez, Kocahasanlı ve Limonlu sahilleri yüzlerce denizanası ile doldu.
Sayıları azalmıştı, geri döndüler: Mersin sahillerinde denizanası yoğunluğu - 3

Daha önce uzmanların zehirli tür olarak uyardığı, ana gövdesi dışında uzantıları üzerinde yakıcı hücreleri olduğu belirtilen denizanalarına rağmen denizde girenler ise dikkat çekti.

Sayıları azalmıştı, geri döndüler: Mersin sahillerinde denizanası yoğunluğu - 4

Son 3 yıldır yoğun olarak mart ayında kıyıya vuran denizanalarını gören vatandaşlar ise iklim değişikliğinden kaynaklandığını düşünüyor.

Sayıları azalmıştı, geri döndüler: Mersin sahillerinde denizanası yoğunluğu - 5

Bölge sakinlerinden İsmet Ateş, “3 yıldır denizanaları sahile vuruyor. İklim değişikliği sebebiyle olduğunu düşünüyoruz. Dalgaların da etkisiyle sahilimize kadar geliyor. Uzmanlar dokunulmaması gerektiğini söylüyor.” dedi.

Sayıları azalmıştı, geri döndüler: Mersin sahillerinde denizanası yoğunluğu - 6
Sayıları azalmıştı, geri döndüler: Mersin sahillerinde denizanası yoğunluğu - 7
Sayıları azalmıştı, geri döndüler: Mersin sahillerinde denizanası yoğunluğu - 8
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