Sayıları azalmıştı, geri döndüler: Mersin sahillerinde denizanası yoğunluğu

Daha önce Kızkalesi ve Susanoğlu gibi önemli turizm noktalarında kıyıya vuran yüzlerce denizanası bu kez yerleşim yerlerinin yakınlarındaki sahillere kadar geldi.

Özellikle Erdemli ilçesi merkez, Kocahasanlı ve Limonlu sahilleri yüzlerce denizanası ile doldu.