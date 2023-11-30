Seçil Erzan’ın çocukluğunun geçtiği köyde sessizlik hakim | Mahalleli konuşmak istemedi, muhtar iddiaları yalanladı
Futbol dünyasının ünlü isimlerini, yüksek gelir vadeden hayali fon yaratarak dolandıran eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın çocukluğunun geçtiği mahallede sessizlik hakim. Mahalleli olaya ilişkin konuşmak istemezken, muhtar köy sakinlerinin de hayali fona para kaptırdığı iddiasını yalanladı.
Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek gelir vadeden hayali fon yaratarak dolandıran eski bankacı Seçil Erzan gündemden düşmüyor.
VİDEO: Seçil Erzan'a para verenler bankanın güvenlik kamerasında