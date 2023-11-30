Seçil Erzan’ın çocukluğunun geçtiği köyde sessizlik hakim | Mahalleli konuşmak istemedi, muhtar iddiaları yalanladı

Futbol dünyasının ünlü isimlerini, yüksek gelir vadeden hayali fon yaratarak dolandıran eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın çocukluğunun geçtiği mahallede sessizlik hakim. Mahalleli olaya ilişkin konuşmak istemezken, muhtar köy sakinlerinin de hayali fona para kaptırdığı iddiasını yalanladı.

Seçil Erzan’ın çocukluğunun geçtiği köyde sessizlik hakim | Mahalleli konuşmak istemedi, muhtar iddiaları yalanladı - 1

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek gelir vadeden hayali fon yaratarak dolandıran eski bankacı Seçil Erzan gündemden düşmüyor.

VİDEO: Seçil Erzan'a para verenler bankanın güvenlik kamerasında

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Seçil Erzan’ın çocukluğunun geçtiği köyde sessizlik hakim | Mahalleli konuşmak istemedi, muhtar iddiaları yalanladı - 2

Erzan ve çantacısı olduğu öne sürülen Nazlı Can’ın çocukluğunun geçtiği Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı Yanıkağıl Mahallesi’nde ise olayın şaşkınlığı yaşanıyor.

Mahalleli olay hakkında konuşmak istemezken, muhtar Yücel Başaran, köyde yaşayanlardan da fona para toplandığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Seçil Erzan’ın çocukluğunun geçtiği köyde sessizlik hakim | Mahalleli konuşmak istemedi, muhtar iddiaları yalanladı - 3

Mahallenin olayla ilgili şaibe altında olduğunu söyleyen Başaran, “Köyden bu fonla alakalı para toplandığını iddia ediyorlar ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa mutlaka bizim kulağımıza gelirdi. Bundan herkes rahatsız. Köyden para toplanma bilgisi kesinlikle yanlış bir bilgidir.” dedi.

Mutar, köylerinin böyle bir konuyla gündeme gelmesinden rahatsız olduklarını söyledi.
Seçil Erzan’ın çocukluğunun geçtiği köyde sessizlik hakim | Mahalleli konuşmak istemedi, muhtar iddiaları yalanladı - 4

Muhtar Başaran, “Vatandaşlar da komşular da bu konuda çok rahatsız. Böyle bir şeylerin yaşandığını duyuyoruz. Ama bunun köy halkına mahal edilmesi, burada mağduriyetlerin olduğunu duymamız bizim üzüyor.” dedi.

Seçil Erzan’ın çocukluğunun geçtiği köyde sessizlik hakim | Mahalleli konuşmak istemedi, muhtar iddiaları yalanladı - 5

Erzan’ın çantacısı olduğu belirtilen Nazlı Can’la tahliye olduktan sonra görüştüklerini anlatan muhtar Başaran, “Nazlı, gözaltına alınırken de görüştüm, çıktıktan sonra geçmiş olsun dileklerimi iletmeye gittiğimde de görüştüm. Nazlı'nın bu işle alakalı böyle fazla alakası olduğunu zannetmiyorum. Sadece Seçil Hanım ile birlikte çocukluk arkadaşıydı, görüşüyorlardı. Bu olayla ilgili olarak bilgi vermedi. Ziyarette öyle bir konu açılmadı zaten.” diye konuştu.

Seçil Erzan’ın çocukluğunun geçtiği köyde sessizlik hakim | Mahalleli konuşmak istemedi, muhtar iddiaları yalanladı - 6

Başaran, “7 ay içeride yatıp, gözaltında olup çıkan bir insanın psikolojisi ister istemez etkileniyor. Onun da biraz etkilendiğini gördüm.” ifadelerini kullandı.

Seçil Erzan’ın çocukluğunun geçtiği köyde sessizlik hakim | Mahalleli konuşmak istemedi, muhtar iddiaları yalanladı - 7

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Seçil Erzan’ın çocukluğunun geçtiği köyde sessizlik hakim | Mahalleli konuşmak istemedi, muhtar iddiaları yalanladı - 8

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

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