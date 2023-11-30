Seçil Erzan’ın çocukluğunun geçtiği köyde sessizlik hakim | Mahalleli konuşmak istemedi, muhtar iddiaları yalanladı

Mahallenin olayla ilgili şaibe altında olduğunu söyleyen Başaran, “Köyden bu fonla alakalı para toplandığını iddia ediyorlar ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa mutlaka bizim kulağımıza gelirdi. Bundan herkes rahatsız. Köyden para toplanma bilgisi kesinlikle yanlış bir bilgidir.” dedi.

Mutar, köylerinin böyle bir konuyla gündeme gelmesinden rahatsız olduklarını söyledi.