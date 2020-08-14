Seferler başlayınca Atatürk Havalimanı pistinde park eden uçaklar azaldı

Atatürk Havalimanı pistine park eden uçakların sayısı yurt dışı ve yurt içi uçuşların çoğalması ile her geçen gün azalıyor. Nisan ayında havadan kaydedilen görüntülerde pistin uçaklarla dolduğu görülürken yeni görüntülerde ise birkaç uçağın olduğu gözlendi.

İHA 14.08.2020 - 16:18

Seferler başlayınca Atatürk Havalimanı pistinde park eden uçaklar azaldı - 1
Türkiye’de yeni tip corona virüs salgınının önüne geçilmesi için yurt içi ve yurt dışı uçuşlara ara verilmişti.
Seferler başlayınca Atatürk Havalimanı pistinde park eden uçaklar azaldı - 2
Atatürk Havalimanı’nın pistleri, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle uçuşlara ara verilmesinin ardından yurt dışı ve yurt içi uçuşlarda kullanılan uçakların yeni park alanı olmuştu.
Seferler başlayınca Atatürk Havalimanı pistinde park eden uçaklar azaldı - 3
Normalleşme sürecinde salgınına yönelik önlemlerin hafifletilmesi ile birlikte uçuşlara verilen ara sonlandırıldı.
Seferler başlayınca Atatürk Havalimanı pistinde park eden uçaklar azaldı - 4
Yurt içi ve yurt dışındaki uçuşların başlaması ve sefer sayılarının artması ile pist üzerinde park eden uçaklar yeniden uçuşlara başladı.
Seferler başlayınca Atatürk Havalimanı pistinde park eden uçaklar azaldı - 5
Nisan ayında onlarca uçağın park ettiği pistte şimdi ise birkaç uçağın olduğu görüldü.
Seferler başlayınca Atatürk Havalimanı pistinde park eden uçaklar azaldı - 6
Uçakların birçoğu İstanbul Havalimanı’na giderek seferlerini gerçekleştiriyor
Seferler başlayınca Atatürk Havalimanı pistinde park eden uçaklar azaldı - 7
Bir kısmının ise hangarlarda bakım ve onarım işlemleri yapılıyor.
Seferler başlayınca Atatürk Havalimanı pistinde park eden uçaklar azaldı - 8
Öte yandan, sivil havacılığa kapatılan Atatürk Havalimanı'nı yalnızca askeri uçaklar ve kargo uçakları kullanıyordu.
Seferler başlayınca Atatürk Havalimanı pistinde park eden uçaklar azaldı - 9
Seferler başlayınca Atatürk Havalimanı pistinde park eden uçaklar azaldı - 10
Seferler başlayınca Atatürk Havalimanı pistinde park eden uçaklar azaldı - 11
Seferler başlayınca Atatürk Havalimanı pistinde park eden uçaklar azaldı - 12

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