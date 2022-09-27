Şehit polis Sedat Gezer'e veda

Mersin'de teröristlerin polisevine yönelik saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törende konuşan Bakan Soylu, şehit polis için "Milletin canını, malını kurtarabilmek için kendini feda etmiştir" dedi.

Şehit polis Sedat Gezer'e veda - 1

Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in cenazesi toprağa verildi.

Şehit polis Sedat Gezer'e veda - 2

Gezer için önce Mersin İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine cenaze töreni düzenlendi.

Şehit polis Sedat Gezer'e veda - 3

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Nafiye ve eşi Medine Gezer ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit polis Sedat Gezer'e veda - 4

Bakan Soylu, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "Normal sivil kıyafetleriyle, alçakça arkasındaki bombalarla ve silahlarla sanki oradaki polisevine kalmaya geliyormuş izlenimiyle sinsice, haince, kalleşçe sıkışan bir terör örgütünün, artık hiçbir yerde esamesi okunmayan bir terör örgütünün yapabileceği derecede kalleşçe bir eylemle karşı karşıya kaldı" dedi.

Şehit polis Sedat Gezer'e veda - 5

"Şunu bilmenizi isterim; Sedat kardeşimizin her zaman zihnimizde olacak hali şudur, o büyük bir katliamın Abdülkadir kardeşimize ve oradaki polisler ve bekçilerle beraber engellemiştir" diyen Soylu, "Bir polisin yapabileceği en büyük görevi, milletin canını, malını kurtarabilmek için kendini feda etmiştir. Biz buna inanıyoruz. O kahraman, minnetle, şükranla ve saygıyla yad ediyoruz" diye konuştu.

Şehit polis Sedat Gezer'e veda - 6

Törenin ardından Bakan Soylu ve diğer yetkililer ile meslektaşları, şehidin cenazesini Muğdat Camisi'ne götürülmesi için omuzlarında cenaze aracına taşıdı.

Şehit polis Sedat Gezer'e veda - 7

Şehit polisin meslektaşları da Gezer'in 9 yaşındaki oğlu Ahmet Yağız ve 6 yaşındaki kızı Melis Doğa'yı yalnız bırakmadı.

Şehit polis Sedat Gezer'e veda - 8

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sedat Gezer'in cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Şehit polis Sedat Gezer'e veda - 9

Mersin'de iki kadın terörist tarafından dün akşam saatlerinde polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir vatandaş ile yüksekten atlayan iki kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Şehit polis Sedat Gezer'e veda - 10
Şehit polis Sedat Gezer'e veda - 11
Şehit polis Sedat Gezer'e veda - 12

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