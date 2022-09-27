Şehit polis Sedat Gezer'e veda

"Şunu bilmenizi isterim; Sedat kardeşimizin her zaman zihnimizde olacak hali şudur, o büyük bir katliamın Abdülkadir kardeşimize ve oradaki polisler ve bekçilerle beraber engellemiştir" diyen Soylu, "Bir polisin yapabileceği en büyük görevi, milletin canını, malını kurtarabilmek için kendini feda etmiştir. Biz buna inanıyoruz. O kahraman, minnetle, şükranla ve saygıyla yad ediyoruz" diye konuştu.