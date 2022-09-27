Şehit polis Sedat Gezer'e veda

Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in cenazesi toprağa verildi.
Gezer için önce Mersin İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine cenaze töreni düzenlendi.
Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Nafiye ve eşi Medine Gezer ile yakınlarına başsağlığı diledi.
Bakan Soylu, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "Normal sivil kıyafetleriyle, alçakça arkasındaki bombalarla ve silahlarla sanki oradaki polisevine kalmaya geliyormuş izlenimiyle sinsice, haince, kalleşçe sıkışan bir terör örgütünün, artık hiçbir yerde esamesi okunmayan bir terör örgütünün yapabileceği derecede kalleşçe bir eylemle karşı karşıya kaldı" dedi.
"Şunu bilmenizi isterim; Sedat kardeşimizin her zaman zihnimizde olacak hali şudur, o büyük bir katliamın Abdülkadir kardeşimize ve oradaki polisler ve bekçilerle beraber engellemiştir" diyen Soylu, "Bir polisin yapabileceği en büyük görevi, milletin canını, malını kurtarabilmek için kendini feda etmiştir. Biz buna inanıyoruz. O kahraman, minnetle, şükranla ve saygıyla yad ediyoruz" diye konuştu.
Törenin ardından Bakan Soylu ve diğer yetkililer ile meslektaşları, şehidin cenazesini Muğdat Camisi'ne götürülmesi için omuzlarında cenaze aracına taşıdı.
Şehit polisin meslektaşları da Gezer'in 9 yaşındaki oğlu Ahmet Yağız ve 6 yaşındaki kızı Melis Doğa'yı yalnız bırakmadı.
İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sedat Gezer'in cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.
Mersin'de iki kadın terörist tarafından dün akşam saatlerinde polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir vatandaş ile yüksekten atlayan iki kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.