"Şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını göreceksiniz"

Bunun için herhangi bir risk ve tehditten yılmalarının söz konusu olmadığını, bu konuda dua beklediklerini belirten Akar, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları 3 kıta, 7 iklimde at koşturmuş, barışı, huzuru, istikrarı taşımış ataların evlatları olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Biz Allah'tan korkuyor, kulundan utanıyoruz. Bu yüzden bizim hiçbir sivilin canına, malına, ırzına, namusuna zarar vermemiz mümkün değil. Yurt içinde ve dışında bu ilkeler doğrultusunda mücadelemizi çok açık, şeffaf bir şekilde, sadece ve sadece terörist hedeflere karşı yürüttük, yürütmeye devam edeceğiz. Biz vatanımız ve aziz milletimiz için bu mücadeleyi sürdürüyoruz."