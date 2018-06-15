Sel toprağı köye taşıdı, araçlar hasar gördü
Anadolu Ajansı, DHA
Gümüşhane Torul'da etkili olan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Altıpınar Köyü'nde suyun taşıdığı toprak, park halindeki araçlara hasar verdi.
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1Gümüşhane'nin Torul ilçesinde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu.
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2Altıpınar Köyü'nde rögarların tıkanması sonucu taşan su, köy merkezindeki yolu kapattı.
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3Bayramlaşmak için köy meydanında bulunanlar suyu tahliye etmeye çalıştı.
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4Park halindeki araçlar hasar gördü.
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