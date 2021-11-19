'Seri kedi katili' için özel ekip

Manisa Turgutlu'da son 20 günde bacakları kesilmiş 4 kedi ölüsü bulunması emniyeti harekete geçirdi. Olayın failinin bulunması için kurulan emniyet bünyesinde 6 kişilik özel ekip kuruldu. Ekip, kedilerin bulunduğu Selvilitepe Mahallesi'ndeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı.

Haberler - DHA 19.11.2021 - 15:35

'Seri kedi katili' için özel ekip - 1

'nın Turgutlu ilçesinde, bacakları kesilmiş olarak peş peşe bulunan kedi ölülerinin ardından emniyet, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için 6 kişilik özel ekip oluşturdu.

'Seri kedi katili' için özel ekip - 2

Selvilitepe Mahallesinde son 20 günde 4 kedi bacakları kesilmiş halde ölü bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe'nin şikayeti üzerine polis, soruşturma başlattı.

'Seri kedi katili' için özel ekip - 3

Sallıtepe'nin şikayetçi olarak ifade vermesinden sonra Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, kedi ölümlerinin meydana geldiği yere giderek, incelemelerde bulundu.

'Seri kedi katili' için özel ekip - 4

Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde, kedi ölümlerinin şüpheli ya da şüphelilerinin belirlenip, yakalanması için özel ekip oluşturuldu.

İkişer kişilik toplam 6 polisten oluşan özel ekibin son 20 günde birden fazla kedinin aynı şekilde ölü bulunduğu Selvilitepe Mahallesi'nde kamera kayıtlarını inceleyeceği ve detaylı inceleme yapacağı bildirildi.

'Seri kedi katili' için özel ekip - 5

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; vatandaşın, 'polisin gözü, kulağı' olduğu belirtilerek, kedi ölümleriyle ilgili bilgisi olanların polis merkezine bilgi vermeleri halinde şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yardımcı olabilecekleri kaydedildi.

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