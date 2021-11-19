'Seri kedi katili' için özel ekip

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; vatandaşın, 'polisin gözü, kulağı' olduğu belirtilerek, kedi ölümleriyle ilgili bilgisi olanların polis merkezine bilgi vermeleri halinde şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yardımcı olabilecekleri kaydedildi.