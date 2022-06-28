Adana’nın ortasından geçen Seyhan Nehri, suyu kesilince yosun akınına uğradı. Yeşile bürünen nehri görenler, kötü koku ve yosunlar üzerindeki çöp birikintilerinden dolayı rahatsızlık duyduklarını söyledi. Adana’nın simgelerinden Seyhan Nehri’nde su akıntısı baraj kapaklarındaki çalışmalar nedeniyle durduruldu. Akıntının durmasıyla birlikte nehirde yosun birikintileri oluştu. Yosunlar nedeniyle nehir tamamen yeşile büründü. Sudaki kirliliğin kontrolden çıkması üzerine Seyhan Nehri'nde de emsalleri gibi renk değişimleri ve yosun yoğunluğu oluştu. Yeşile bürünen Seyhan Nehri’ni görenler ise yetkililere temizlik çağrısında bulundu.\nBölgeye gezintiye gelen vatandaşlar yosun nedeniyle kirli bir görüntü ve kötü koku oluştuğunu belirtti. Hasan Özgül (18) isimli vatandaş kirliliğin insanlardan kaynakladığını belirterek, "Ellerine ne geçerse kaldırıp atıyorlar. Manzara niyetine geldim, geldiğime pişman oldum" ifadelerini kullandı.