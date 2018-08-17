Seyir halindeki otobüste yangın
Anadolu Ajansı
Tekirdağ'da, seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şoför, otobüsü yol kenarına çekerek 45 öğrenciyi tahliye etti.
-
1Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü hasar gördü.
-
2Alınan bilgiye göre, Keşan'a bağlı Gökçetepe köyündeki orman kampında kalan 45 öğrenci ile İstanbul'a hareket eden Mehmet Türk'ün kullandığı otobüsün motor kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
-
3Malkara Otogarı yakınlarında otobüsü yolun kenarına çeken şoför, 45 öğrenciyi dışarı çıkardı.
-
4Alevlere yangın tüpüyle müdahale eden Türk'e, çevredeki sürücüler de yardım etti.
-
5Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu. Öğrenciler, başka bir otobüsle İstanbul'a gönderildi.
-
6Sürücü Mehmet Türk, yaptığı açıklamada, otobüsün motor kısmından dumanlar çıktığını aynasından gördüğünü belirterek, "Alt yoldaydım. Baktım motor kısmından duman çıkıyor, yan yola girdim. Otobüsü boşalttım. İtfaiye de geldi söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Çok şükür cana bir şey olmadı" diye konuştu.