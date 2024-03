SGK'nin geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı: Listede 3 kanser ilacı da var (Geri ödeme listesine alınan ilaçlar hangileri?)

HEPATECT CP 2000 IU/40 ML IV INFUZYONLUK COZELTI



ILARIS 150 MG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 ML x 1 FLAKON)



KLORHEX PLUS 2.5 MG/ML + 1.2 MG/ML ORAL SPREY, COZELTI, 30 ML



LOTANS PLUS 50 MG/12.5 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET)



MAGNORM 365 MG TABLET (30 TABLET)



MEGALOTECT CP 5000 IU/ 50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI



MIGELE 40 MG FILM KAPLI TABLET (3 TABLET)



MYCOZINC MERHEM (30 G)



NANOGAM 20G/200 ML INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (1 FLAKON)



NAZOBEC 100 MCG BURUN SPREYI, SUSPANSIYON (120 DOZ)



OPSENTAN 10 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)



PIVERTEL 100 MG FILM KAPLI TABLET (40 TABLET)



PIVERTEL 100 MG FILM KAPLI TABLET (80 TABLET)



RAYENTA PLUS 2,5 MG/1000 MG FILM KAPLI TABLET (60 ADET)



RHINAIR %0,05 BURUN SPREYI, SUSPANSIYON (140 DOZ)



RINOCLENIL 100 MCG NAZAL SPREY, SUSPANSIYON (120

DOZ)



SNOXX-MET 2.5 MG/1000 MG FILM KAPLI TABLET



SNOXX-MET 2.5 MG/850 MG FILM KAPLI TABLET



SPITON 100 MCG BURUN SPREYI, SUSPANSIYON (200 DOZ)



SPRAMAX 3 MIU 10 FILM KAPLI TABLET



SUNDROP-D3 20.000 IU YUMUSAK KAPSUL (14 KAPSUL)



TABCAL-D3 500 MG / 440 I.U. FILM KAPLI TABLET (28 TABLET)



TAZILIX 2 G/0,25 G ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI

HAZIRLAMAK ICIN TOZ (1 ADET)



TAZILIX 4 G/0,5 G ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ (1 ADET)



TERIGIO 7 MG 28 FILM KAPLI TABLET



TRENDIN 250 MG SERT KAPSUL (100 KAPSUL)



ZEJULA 100 MG FILM KAPLI TABLET (56 ADET)



ZIEXTENZO 6 MG/0.6 ML S.C. ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR