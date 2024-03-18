Sıcaklık düşüyor, Ankara'ya kar geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkların çarşambaya kadar mevsim normallerinde seyredeceğini dile getiren Macit, sıcaklıkların çarşamba gününden sonra ise mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti.