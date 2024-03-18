Sıcaklık düşüyor, Ankara'ya kar geliyor
Türkiye hafta ortasında yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Yağmur şeklinde başlayacak yağışlar, perşembe ve cuma günü İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kara dönecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkların çarşambaya kadar mevsim normallerinde seyredeceğini dile getiren Macit, sıcaklıkların çarşamba gününden sonra ise mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti.