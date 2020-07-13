Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu

Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış Artvin'in ardından Rize'deki yaşamı da olumsuz etkiledi. Bölgede oluşan sel sularında birçok ev sel sularına teslim oldu. Rize'de etkili olan aşırı yağış bölgede sele neden oldu.\nŞELALE DEBİSİ ARTTI DERELER TAŞTI (VİDEO) İle bağlı İkizdere ilçesinde derenin taşması sonucu Rize- Erzurum yolu, ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı. İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler, tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.