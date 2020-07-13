Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu

Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış Artvin'in ardından Rize'deki yaşamı da olumsuz etkiledi. Bölgede oluşan sel sularında birçok ev sel sularına teslim oldu.

ntv.com.tr - DHA 13.07.2020 - 18:21 | Son Güncelleme : 13.07.2020 - 18:22

Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu - 1

Rize'de etkili olan aşırı yağış bölgede sele neden oldu.

ŞELALE DEBİSİ ARTTI DERELER TAŞTI (VİDEO)

Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu - 2
İle bağlı İkizdere ilçesinde derenin taşması sonucu Rize- Erzurum yolu, ulaşıma kapandı.
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu - 3
Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı.
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu - 4
İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler, tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu - 5
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu - 6
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu - 7
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu - 8
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu - 9
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu - 10
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu - 11
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu - 12

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