Şile'de denizin rengi değişti

"ÇOK GÜZEL BİR MANZARA"

Ailesiyle birlikte Ağva'ya geldiğini söyleyen bir kişi, "Çok güzel bir manzara, farklı renkler var denizde. Bir tarafta nehrin getirdiği hafif yeşilimsi, herhalde dağlardan gelen çamurumsu bir renk var. Arkada da masmavi denizin rengi. Çok güzel, rüzgâr da var biraz" dedi.