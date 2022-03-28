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Şile'de denizin rengi değişti

Şile Ağva'da derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bir bölümü kahverengi oldu.

Haberler - DHA 28.03.2022 - 12:29

Şile'de denizin rengi değişti - 1

Ağva'da denizin bir kısmı, özellikle de sahile yakın bölümü kahverengiye büründü. Denizin renginin, iki ayrı dereden akan su nedeniyle kahverengiye dönüştüğü öne sürüldü.

Şile'de denizin rengi değişti - 2

"ÇOK GÜZEL BİR MANZARA"

Ailesiyle birlikte Ağva'ya geldiğini söyleyen bir kişi, "Çok güzel bir manzara, farklı renkler var denizde. Bir tarafta nehrin getirdiği hafif yeşilimsi, herhalde dağlardan gelen çamurumsu bir renk var. Arkada da masmavi denizin rengi. Çok güzel, rüzgâr da var biraz" dedi.

Şile'de denizin rengi değişti - 3

Gezmek için Ağva'ya gelen Müjde Özkan, "Manzarası çok güzel. Denizin rengi değişmiş bu da sanırım mevsimsel bir durum. Bir taraf yeşil, bir taraf kahverengi. Nehirlerin Karadeniz'e dökülmesi olabilir. Bilimsel olarak sebebini bilmiyorum" diye konuştu.

Şile'de denizin rengi değişti - 4

Ağva'da yaşayan Sümbül Yıldız ise "Rengi değişmiş. İki derenin birleşimi var burada. Zaman zaman böyle olabiliyor. Önceden de oluyordu. Şuradaki dere çamur gibi akan ve diğer dere birleşince denizi bulandırıyor" ifadelerini kullandı.

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Şile'de denizin rengi değişti - 6
Şile'de denizin rengi değişti - 7
Şile'de denizin rengi değişti - 8

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