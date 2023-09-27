Sınırın sıfır noktasında “en acı” hasat başladı

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK REKOLTESİ

İklim şartlarının hızlı değişmesinden dolayı son 10 yılın en düşük rekoltesinin olduğunu belirten Özdemir, “Son 10 yılın en düşük rekoltesi bu sene oldu. Bunun sebebi susuzluk, kuraklık, yer altı sularının çekilmesidir. Gördüğünüz gibi tarlalardaki bitkiler solmuş durumda. Normalde 3-4 kırım yapılan köyümüzde şu anda bazı yerlerde tek kırım yapıldı. Bunun sebebi ise kuraklıktır.” diye konuştu.