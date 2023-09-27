Sınırın sıfır noktasında “en acı” hasat başladı

Türkiye’nin biber üretimi açısından 2’inci üretim merkezi olan sınırın sıfır noktasındaki Kilis’te acı biber hasadı başladı. Acı biberde bu yıl, iklim şartlarındaki değişiklik nedeniyle son 10 yılın en düşük rekoltesi yaşanıyor.

Sınırın sıfır noktasında “en acı” hasat başladı - 1

Türkiye'de biber üretiminde 2'inci sırada bulunan Kilis'te acı biber hasadı başladı. Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Kayseri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin biberi Kilis'ten gidiyor.

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Sınırın sıfır noktasında “en acı” hasat başladı - 2

Bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan acının hasadına başlandığını söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, “İlimizde yaklaşık 45 bin dekar alanda acı biber üretimi yapılmaktadır. 20 bin dekar alanı kurutmalık, yani toz biber olarak kullanılan biber çeşididir. Şu an Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyündeyiz. Bu köyün en büyük geçim kaynağı biberciliktir. Kilis biberinin başkenti Hasanceli diyebiliriz.” dedi.

Sınırın sıfır noktasında “en acı” hasat başladı - 3

Kilis'in biber üretiminde başkenti olan Hasanceli köyünde 14 toz ve salça fabrikasının olduğuna dikkat çeken Özdemir, “2 bin nüfusluk köyde 14 toz ve salça fabrikası var ve bu köy ekmeğini acıdan çıkartıyor. Acı sayesinde köydeki çiftçiler çocuklarını diğer illerde okuttu, büyüttü ve evlendirdi. Bunların hepsi tarlalardan toplanan biberler sayesinde oldu.” şeklinde konuştu.

Sınırın sıfır noktasında “en acı” hasat başladı - 4

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK REKOLTESİ

İklim şartlarının hızlı değişmesinden dolayı son 10 yılın en düşük rekoltesinin olduğunu belirten Özdemir, “Son 10 yılın en düşük rekoltesi bu sene oldu. Bunun sebebi susuzluk, kuraklık, yer altı sularının çekilmesidir. Gördüğünüz gibi tarlalardaki bitkiler solmuş durumda. Normalde 3-4 kırım yapılan köyümüzde şu anda bazı yerlerde tek kırım yapıldı. Bunun sebebi ise kuraklıktır.” diye konuştu.

Sınırın sıfır noktasında “en acı” hasat başladı - 5
Sınırın sıfır noktasında “en acı” hasat başladı - 6
Sınırın sıfır noktasında “en acı” hasat başladı - 7
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