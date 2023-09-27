Sınırın sıfır noktasında “en acı” hasat başladı
Türkiye’nin biber üretimi açısından 2’inci üretim merkezi olan sınırın sıfır noktasındaki Kilis’te acı biber hasadı başladı. Acı biberde bu yıl, iklim şartlarındaki değişiklik nedeniyle son 10 yılın en düşük rekoltesi yaşanıyor.
Türkiye'de biber üretiminde 2'inci sırada bulunan Kilis'te acı biber hasadı başladı. Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Kayseri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin biberi Kilis'ten gidiyor.