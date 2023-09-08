Sivas’ta başlayan kavga İstanbul’da ölümle bitti
Sivas’ta bahçesindeki kavakların kesilmesi nedeniyle eşiyle tartışma yaşayan kadın, babasının İstanbul’daki evine döndü. Kadının babası ile damadın kardeşleri arasında Sultanbeyli’de çıkan tartışma cinayetle bitti. Kadının babası, kızının eşinin iki kardeşini silahla vurdu. Yaralılardan biri yaşamını yitirirken, diğeri ağır yaralandı.
Sivas’ta bahçesindeki kavakların kesilmesi nedeniyle eşiyle tartışma yaşayan kadın, babasının İstanbul Sultanbeyli’deki evine döndü. Kadının babası ile damadın kardeşleri arasında Sultanbeyli’de çıkan tartışma ölümle bitti.