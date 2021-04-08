Sivas'ta uyarılar boşa çıkınca marketin faaliyeti durduruldu

Açılışa özel indirimler yapacağını duyuran Sivas'taki bir markette fiziki mesafe kuralları hiçe sayıldı. Topluluk, bölgeye sevk edilen polisin cezai işlem uygulanacağını söylemesini de dikkate almayınca marketin faaliyeti durduruldu.
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Anadolu Ajansı - DHA 08.04.2021 - 14:23
Sivas'ta bir marketin açılışa özel indirimli ürünler satması dolayısıyla oluşan kalabalık, polis tarafından corona virüs kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle dağıtıldı.
Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bir market, günler öncesinden açılışa özel indirimli ürünler satacağını duyurunca çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinde marketin önüne geldi.
Açılışta, corona virüs kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Market yetkilileri bir süre içeriye sınırlı sayıda müşteri aldı, polis ekipleri de vatandaşları sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.
Polis, vatandaşları kamera ile kayıt altına alarak cezai işlem uygulanacağını söyledi.
Vatandaşların uyarılara riayet etmemesi üzerine polis ekipleri, Valilik kararıyla marketin faaliyetini geçici durdurup, vatandaşları uzaklaştırdı.
İş yerine sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle cezai işlem uygulanması için polis tarafından tutanak tutuldu.
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