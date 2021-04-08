Sivas'ta uyarılar boşa çıkınca marketin faaliyeti durduruldu

Açılışa özel indirimler yapacağını duyuran Sivas'taki bir markette fiziki mesafe kuralları hiçe sayıldı. Topluluk, bölgeye sevk edilen polisin cezai işlem uygulanacağını söylemesini de dikkate almayınca marketin faaliyeti durduruldu.

Anadolu Ajansı - DHA 08.04.2021 - 14:23

Sivas'ta uyarılar boşa çıkınca marketin faaliyeti durduruldu - 1
Sivas'ta bir marketin açılışa özel indirimli ürünler satması dolayısıyla oluşan kalabalık, polis tarafından corona virüs kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle dağıtıldı.
Sivas'ta uyarılar boşa çıkınca marketin faaliyeti durduruldu - 2
Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bir market, günler öncesinden açılışa özel indirimli ürünler satacağını duyurunca çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinde marketin önüne geldi.
Sivas'ta uyarılar boşa çıkınca marketin faaliyeti durduruldu - 3
Açılışta, corona virüs kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Sivas'ta uyarılar boşa çıkınca marketin faaliyeti durduruldu - 4
Market yetkilileri bir süre içeriye sınırlı sayıda müşteri aldı, polis ekipleri de vatandaşları sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.
Sivas'ta uyarılar boşa çıkınca marketin faaliyeti durduruldu - 5
Polis, vatandaşları kamera ile kayıt altına alarak cezai işlem uygulanacağını söyledi.
Sivas'ta uyarılar boşa çıkınca marketin faaliyeti durduruldu - 6
Vatandaşların uyarılara riayet etmemesi üzerine polis ekipleri, Valilik kararıyla marketin faaliyetini geçici durdurup, vatandaşları uzaklaştırdı.
Sivas'ta uyarılar boşa çıkınca marketin faaliyeti durduruldu - 7
İş yerine sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle cezai işlem uygulanması için polis tarafından tutanak tutuldu.
Sivas'ta uyarılar boşa çıkınca marketin faaliyeti durduruldu - 8
Sivas'ta uyarılar boşa çıkınca marketin faaliyeti durduruldu - 9
Sivas'ta uyarılar boşa çıkınca marketin faaliyeti durduruldu - 10
Sivas'ta uyarılar boşa çıkınca marketin faaliyeti durduruldu - 11
Sivas'ta uyarılar boşa çıkınca marketin faaliyeti durduruldu - 12

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