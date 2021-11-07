Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde apartmanların ortasında kalarak sokağı ortadan ikiye bölen türbe görenlerin dikkatini çekiyor. Mahallenin imara açılmasıyla ortada kalan türbe, mahalle sakinleri tarafından benimsenmiş durumda.

Haberler - DHA 07.11.2021 - 12:34

Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor - 1

'nın Şehzadeler ilçesinde apartmanların ortasında kalan türbe bulunduğu sokağı ortadan ikiye böldü.

Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor - 2

Mahallenin imara açılmasıyla apartmanların ortasında kalan ve 17'nci yüzyılda yaşadığı söylenen Terzizade Ahmed Efendi Türbesi bulunduğu yer itibariyle dikkat çekiyor.

Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor - 3

Sokağı ikiye bölen türbeyi ilk kez görenler şaşkınlık yaşarken, mahalli ise duruma zamanla alıştı.

Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor - 4

Her cuma günü ziyarete gelenler de türbe başında dua ediyor.

Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor - 5

'MAHALLE SAKİNLERİ OLARAK ALIŞTIK'

Türbenin bulunduğu sokakta yaklaşık 40 yıldır oturan Muazzez Aydın, "İlk geldiğimizde türbe olduğunu bilmiyordum. Görünce şaşırdım. Sayesinde evlerimizi tarif etmek kolay oluyor. Mahalle sakinleri olarak alıştık" diye konuştu. 

Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor - 6
Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor - 7
Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor - 8
Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor - 9
Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor - 10

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