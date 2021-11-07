Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor

'MAHALLE SAKİNLERİ OLARAK ALIŞTIK'

Türbenin bulunduğu sokakta yaklaşık 40 yıldır oturan Muazzez Aydın, "İlk geldiğimizde türbe olduğunu bilmiyordum. Görünce şaşırdım. Sayesinde evlerimizi tarif etmek kolay oluyor. Mahalle sakinleri olarak alıştık" diye konuştu.