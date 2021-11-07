Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor

Haberler - DHA 07.11.2021 - 12:34
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde apartmanların ortasında kalan türbe bulunduğu sokağı ortadan ikiye böldü.
Mahallenin imara açılmasıyla apartmanların ortasında kalan ve 17'nci yüzyılda yaşadığı söylenen Terzizade Ahmed Efendi Türbesi bulunduğu yer itibariyle dikkat çekiyor.
Sokağı ikiye bölen türbeyi ilk kez görenler şaşkınlık yaşarken, mahalli ise duruma zamanla alıştı.
Her cuma günü ziyarete gelenler de türbe başında dua ediyor.
Türbenin bulunduğu sokakta yaklaşık 40 yıldır oturan Muazzez Aydın, "İlk geldiğimizde türbe olduğunu bilmiyordum. Görünce şaşırdım. Sayesinde evlerimizi tarif etmek kolay oluyor. Mahalle sakinleri olarak alıştık" diye konuştu.